Inscrições para o Vestibular 2027 acabam nesta quinta-feira (17/9); confira os prazos para o PAS

Correio Braziliense

O Vestibular UnB 2027 oferece 1.074 vagas em cursos presenciais nos câmpus Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama e Planaltina - (crédito: Beto Monteiro)

A Universidade de Brasília (UnB) está com inscrições abertas para o Vestibular 2027 e para as três etapas do Programa de Avaliação Seriada (PAS). As inscrições do vestibular encerram nesta quinta-feira, 17 de setembro. As do PAS 3 têm prazo até 21 de setembro, e as do PAS 1 e PAS 2 seguem até 30 de setembro.

O Vestibular UnB 2027 oferece 1.074 vagas em cursos presenciais nos câmpus Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama e Planaltina. As inscrições são feitas pelo portal do Cebraspe, com taxa de R$ 173 e pagamento até 9 de outubro. As provas serão aplicadas em 21 e 22 de novembro de 2026, no Distrito Federal e em cidades do entorno — incluindo Valparaíso de Goiás, Formosa e Goiânia. O resultado final e a convocação em primeira chamada estão previstos para 12 de fevereiro de 2027.

O PAS é uma seleção dividida em três etapas anuais, aplicadas ao longo do ensino médio, com prova de conhecimentos e redação em cada fase. Na terceira etapa (PAS 3), voltada a quem concluiu o ensino médio, os candidatos concorrem a 4.930 vagas para ingresso em 2027. A taxa é de R$ 137,84, com pagamento até 13 de outubro. A prova ocorre em 29 de novembro, exclusivamente no Distrito Federal.

A UnB anunciou mudança no modelo de ingresso: a partir do subprograma 2026-2028, todas as vagas do PAS passarão a ser destinadas ao primeiro semestre letivo. A mudança entra em vigor integralmente a partir de 2029. O PAS completa 30 anos em 2026, com a primeira prova realizada em 1996.

Anote

Vestibular UnB 2027:

Inscrições: até 17 de setembro de 2026 (quinta-feira)

até 17 de setembro de 2026 (quinta-feira) Taxa: R$ 173 | pagamento até 9 de outubro

R$ 173 | pagamento até 9 de outubro Provas: 21 e 22 de novembro de 2026

21 e 22 de novembro de 2026 Vagas: 1.074 | Resultado: 12 de fevereiro de 2027

PAS UnB:

PAS 3 (Subprograma 2024-2026): inscrições até 21/9 | taxa R$ 137,84 | prova 29 de novembro | 4.930 vagas

inscrições até 21/9 | taxa R$ 137,84 | prova 29 de novembro | 4.930 vagas PAS 1 (Subprograma 2026-2028): inscrições até 30/9 | taxa R$ 135,80 | prova 6 de dezembro

inscrições até 30/9 | taxa R$ 135,80 | prova 6 de dezembro PAS 2 (Subprograma 2025-2027): inscrições até 30/9 | taxa R$ 133,80 | prova 13 de dezembro

Inscrições: cebraspe.org.br