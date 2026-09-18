Cebraspe prorroga inscrições do vestibular da UnB

Correio Braziliense

Realização de provas de concursos públicos segue permitida em ano eleitoral, como detalha a matéria - (crédito: crédito: Adriano Sena/Flickr)

Por Alice Ferreira*

O período de inscrições para o vestibular tradicional da Universidade de Brasília (UnB) foram prorrogadas. Agora, o prazo para se inscrever se estende até segunda-feira (21/9) e devem ser feitas pelo site do cebraspe. O valor para efetivação da inscrição é de R$ 173 com limite para pagamento até 9 de outubro. A prova ocorrerá em 21 e 22 de novembro e a aplicação será em feita no Distrito Federal, Goiás (Alto Paraíso de Goiás, Formosa, Goiânia e Valparaíso de Goiás) e Minas Gerais (Uberlândia). É necessário ter ensino médio completo ou formações equivalentes (como o EJA ou o Encceja).

O processo é dividido em dois períodos. No primeiro dia de prova (21/11): conhecimentos I (língua espanhola, língua francesa ou língua inglesa), conhecimentos II (língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa, geografia e história, artes, filosofia e sociologia) e redação, já no segundo dia de prova (22/11): conhecimentos II (biologia, física, química e matemática).

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Anote

Vagas: 1.074

Inscrições: https://www.cebraspe.org.br/vestibulares/VESTUNB_27

Taxa: R$ 173

Data de aplicação: 21 e 22 de novembro de 2026

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá*