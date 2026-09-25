PAS-UnB 2027: entenda as obras de referência e como estudar por elas

Correio Braziliense

14/12/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Estudantes chegando para a prova do PAS 2 na UNB - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O edital 2026 do Programa de Avaliação Seriada (PAS), da Universidade de Brasília (UnB), publicado em 25 de agosto, confirmou as datas das provas da edição de 2027: 29 de novembro (3ª etapa), 6 de dezembro (1ª etapa) e 13 de dezembro (2ª etapa). O PAS permite que o estudante realize uma prova ao final de cada ano do ensino médio e é responsável por preencher metade das vagas oferecidas pela UnB.

Toda questão do exame nasce de uma obra de referência. A cada subprograma, o PAS publica um documento com textos, músicas, peças, quadros e vídeos selecionados, e, a partir desse material, a banca constrói itens que atravessam várias disciplinas ao mesmo tempo. "Esses elementos tornam o PAS uma prova diversa, integrada e contextualizada, na qual a estrutura dos itens se baseia na interdisciplinaridade dos componentes, ligados por um bloco de texto de referência comum", explica Isabela Araújo Ramos, editora de avaliações do COC.

Os cinco tipos de obra e o que fazer com cada um

O documento de referência reúne materiais de naturezas bem diferentes, e cada tipo exige uma estratégia de leitura própria.

Textos multimodais, como artigos, reportagens e discursos históricos, costumam sustentar os blocos mais interdisciplinares. A recomendação é ler com atenção dupla: além do conteúdo, observar quais elementos do texto poderiam interessar a mais de uma área do conhecimento ao mesmo tempo, pois é ali que a banca costuma construir a ponte entre disciplinas.

Textos literários e teatrais seguem a mesma lógica. Os teatrais exigem um cuidado a mais porque exigem conhecimento específico em artes cênicas, e não apenas interpretação de texto.

Obras musicais aparecem em partituras nacionais e internacionais, tanto clássicas quanto contemporâneas. Podem cair isoladamente, como conteúdo de artes, ou em conjunto com outra disciplina.

Artes visuais, como pinturas, esculturas e projetos arquitetônicos, são avaliadas de forma conceitual: o candidato precisa conhecer a história da obra, o contexto em que foi produzida e o impacto que teve, e não apenas reconhecê-la.

Os audiovisuais constituem o tipo mais amplo: vídeos, animações e videoclipes podem aparecer em qualquer parte da prova. "Estudá-los exige analisar o seu todo, observando também que temáticas eles podem fornecer para os diferentes componentes das áreas de linguagens, humanas, natureza e matemática", diz Isabela.

Como organizar o estudo até a prova

Gerenciar o cronograma de leitura das obras é o primeiro passo, segundo Isabela. "Um bom gerenciamento das leituras e do estudo das obras garante que o aluno não seja pego de surpresa e permite analisar e discutir, com antecedência, possíveis tópicos interdisciplinares que cada texto pode promover", afirma.

O segundo é treinar com provas anteriores e simulados, uma vez que a maioria dos itens é de certo ou errado. "Isso permite que o aluno se familiarize com as questões de certo e errado, que compõem a maior parte da prova", destaca a editora. "Por meio dessas revisões, é possível perceber como essas afirmativas de julgamento são formuladas e quais são as melhores formas de aplicar o conhecimento a esse tipo de item."

Isabela lembra ainda que cada etapa conta para a média final, o que resulta em um desempenho acumulado ao longo do ensino médio. "É importante enxergar cada PAS como uma oportunidade de ampliar o desempenho, o que se reflete na média final das provas. O desempenho no PAS 1 pode levar a um desempenho ainda melhor no PAS 2 e, assim, progressivamente", ressalta.

Para ela, essa combinação de fatores afasta o PAS de ser uma prova meramente decorativa: "Essa série de características torna o PAS uma prova específica, contextualizada e dinâmica, exigindo uma preparação que concilie o estudo do conteúdo com a análise das obras do documento e com o treino consistente para a prova."

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