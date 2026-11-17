Correio Braziliense

UnB - (crédito: Divulgação/SecomUnB)

A divulgação dos locais de realização das provas da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), inicialmente prevista para esta terça-feira (17), foi adiada para 23 de novembro. A alteração foi comunicada por meio de edital publicado nesta terça-feira (17/11) pelo Cebraspe, banca organizadora do PAS.

De acordo com o documento, os candidatos deverão acessar obrigatoriamente o site oficial da seleção www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas a partir da nova data para realizar a consulta individual, mediante o preenchimento dos dados solicitados. A organização reforça que o estudante só poderá fazer o exame no local especificamente designado em sua consulta individual no endereço eletrônico oficial.

O PAS é uma das principais formas de ingresso na Universidade de Brasília (UnB), funcionando como processo seletivo em que os estudantes realizam provas graduais ao longo do ensino médio. O programa divide-se em três fases anuais, que cobram os conteúdos estudados em cada série por meio de questões objetivas e redação.

Neste ano, as provas do PAS 1 ocorrem em 6 de dezembro e as do PAS 2, em 13 de dezembro. A terceira etapa, marcada para 29 de novembro e voltada aos estudantes do 3º ano, possui o maior peso no cálculo, exige a escolha da graduação na UnB e do sistema de concorrência e define a aprovação na instituição.







