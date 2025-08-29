Banco Master publica esclarecimento ao mercado

CB Correio Braziliense

- (crédito: Divulgação)

Em razão de recentes matérias que mencionaram o Banco Master em notícias relacionadas à Reag, a instituição considera importante esclarecer os fatos para evitar interpretações equivocadas.

A Reag é uma prestadora de serviços do Banco Master, com atuação restrita à gestão e administração de fundos, assim como diversas outras gestoras e administradores que prestam ao banco esse tipo de serviço. Essa relação é estritamente operacional, como ocorre com diversas outras instituições do mercado. O Banco Master é apenas um entre centenas de clientes da Reag, que é uma das maiores do país, não tendo qualquer participação na sua gestão, estrutura societária ou decisões internas.

A inclusão do Banco Master em reportagens sobre um tema que nada tem relação com o banco contribui para gerar desinformação e tem o objetivo de provocar instabilidade para a instituição e para o mercado. A divulgação de informações imprecisas envolvendo instituições financeiras é prática grave e pode configurar crime, conforme previsto na legislação vigente.

Reiteramos que o Banco Master não é alvo da investigação, não administra qualquer dos fundos investigados e não tem qualquer relação com outros clientes da Reag, além de continuar operando normalmente, honrando seus compromissos e mantendo diálogo permanente com órgãos reguladores e autoridades competentes.

Informações atualizadas serão sempre disponibilizadas por meio de nossos canais oficiais e, sempre que procurados, forneceremos todos os esclarecimentos necessários para garantir que o público e o mercado tenham acesso a informações verificadas, evitando que clientes e parceiros sejam alvos de fake news.

Banco Master

São Paulo, 29 de agosto de 2025