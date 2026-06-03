A Mineração Bom Jesus (MBJ) comunica o recolhimento voluntário e preventivo do produto abaixo identificado

CB Correio Braziliense

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Produto: Água Mineral Natural Crystal 500 ml sem gás

Lote: P 200126 (leia-se na embalagem LZ1 VAL 200127 3 P 200126)

Validade: 20/01/2027

O lote, envasado em janeiro, possui distribuição restrita e foi comercializado apenas no Distrito Federal, em municípios específicos do Tocantins (Arraias, Combinado e Novo Alegre), de Goiás (Águas Lindas de Goiás, Luziânia, Novo Gama, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina de Goiás e Cristalina, Formosa, Campos Belos, Alexânia, Abadiânia e Catalão) e nas cidades de Sorocaba, Itapetininga, Itu, São Roque e Tatuí (SP). Durante ação de fiscalização da Vigilância Sanitária, em março, foi identificada a presença de Pseudomonas aeruginosa em uma amostra coletada em um ponto de venda específico localizado no Distrito Federal. Desde a notificação, foram realizadas análises em mais de 300 amostras no processo e nos produtos, todas com resultados negativos para quaisquer microrganismos indicadores de contaminação.

Esta medida se refere exclusivamente ao lote mencionado, envasado pela Mineração Bom Jesus (MBJ), no estado de Goiás, não havendo qualquer relação com outros lotes da marca Crystal. A Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria oportunista que pode representar riscos à saúde em determinadas condições, especialmente em pessoas imunocomprometidas, sendo que a ingestão não é considerada a principal nem a forma mais arriscada de contaminação.

Caso possua unidades deste lote, orientamos que entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) para informações sobre substituição ou reembolso.

SAC

0800 061 5000

contato@brasal.com.br