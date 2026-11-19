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Governo de Goiás investiu R$ 1,2 bilhão na saúde pública do Entorno do Distrito Federal - (crédito: Governo de Goiás/Divulgação)

O Governo de Goiás investiu R$ 1,2 bilhão na saúde pública do Entorno do Distrito Federal entre 2019 e 2025, ampliando a estrutura hospitalar e o acesso a serviços especializados para aproximadamente 1,8 milhão de moradores. Os recursos foram destinados à modernização e expansão dos hospitais estaduais de Águas Lindas, Luziânia e Formosa, além da implantação da Policlínica Estadual de Formosa. As melhorias fazem parte da política de regionalização da saúde, que fortalece o atendimento no interior e reduz a necessidade de deslocamentos para Goiânia e outros grandes centros.

Governo de Goiás investiu R$ 1,2 bilhão na saúde pública do Entorno do Distrito Federal (foto: Governo de Goiás/Divulgação)

A regionalização da saúde tem permitido ampliar a oferta de consultas, exames, cirurgias e tratamentos de média e alta complexidade em diferentes municípios goianos. A estratégia prioriza investimentos em unidades hospitalares e serviços especializados, garantindo maior capacidade de atendimento e aproximando a assistência médica das famílias que vivem no Entorno do Distrito Federal. Com a expansão da rede estadual, procedimentos antes concentrados em grandes centros passaram a ser disponibilizados mais perto da população.

Um dos principais avanços foi a inauguração do Hospital Estadual de Águas Lindas (Heal), em junho de 2024, após duas décadas de espera da população. Com investimento de R$ 157 milhões, a unidade possui 16 mil metros quadrados de área construída, 164 leitos, sendo 40 de UTI, 22 consultórios e centro cirúrgico. O hospital oferece atendimento em pediatria, clínica médica, obstetrícia e diversas especialidades. Desde a abertura, já realizou mais de 30 mil consultas médicas e ultrapassou 500 mil exames e procedimentos diagnósticos.

Governo de Goiás investiu R$ 1,2 bilhão na saúde pública do Entorno do Distrito Federal (foto: Governo de Goiás/Divulgação)

Governo de Goiás investiu R$ 1,2 bilhão na saúde pública do Entorno do Distrito Federal (foto: Governo de Goiás/Divulgação)

Em Luziânia, o Hospital Estadual (HEL) também se consolidou como referência regional em Ortopedia, Traumatologia e Cirurgia Geral. Somente em 2025, a unidade registrou mais de 260 mil atendimentos e realizou mais de 4,5 mil cirurgias. A estrutura conta com 54 leitos de internação para adultos e sete leitos de UTI, além de centro obstétrico e maternidade inaugurados em 2022. A ampliação dos serviços fortalece a assistência hospitalar e garante atendimento a pacientes de diferentes municípios da região.

Outra importante frente de investimentos está em Formosa, onde o Hospital Estadual (HEF) passa por uma ampla reforma e expansão, com recursos de R$ 122 milhões e conclusão prevista para 2027. O novo pronto-socorro já foi entregue, com cinco consultórios médicos, 13 leitos de observação e dez de emergência. Ao final das obras, a área construída passará de 5 mil para 21 mil metros quadrados, enquanto a capacidade de internação aumentará de 87 para 298 leitos. O número de leitos de UTI será ampliado de 20 para 40, e os centros cirúrgicos passarão de três para cinco.

Formosa também recebeu, em 2022, uma das seis policlínicas estaduais implantadas no interior de Goiás. Com investimento de R$ 15,3 milhões, a unidade oferece mais de 20 especialidades médicas e atendimento multiprofissional, realizando aproximadamente 500 atendimentos por dia. Além de consultas e exames especializados, a estrutura disponibiliza acompanhamento de pacientes com doença renal crônica e tratamento de hemodiálise, ampliando o acesso a serviços que antes exigiam deslocamentos para outras cidades.

Governo de Goiás investiu R$ 1,2 bilhão na saúde pública do Entorno do Distrito Federal (foto: Governo de Goiás/Divulgação)

Governo de Goiás investiu R$ 1,2 bilhão na saúde pública do Entorno do Distrito Federal (foto: Governo de Goiás/Divulgação)

Os investimentos realizados no Entorno do Distrito Federal representam um avanço na descentralização da saúde pública em Goiás. Com hospitais modernizados, ampliação de leitos, novos serviços e maior oferta de procedimentos especializados, a rede estadual fortalece o atendimento regional e melhora as condições de assistência à população. A continuidade das obras e da expansão dos serviços busca garantir uma saúde pública cada vez mais acessível, estruturada e próxima dos cidadãos.