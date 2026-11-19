O Governo de Goiás investiu R$ 1,2 bilhão na saúde pública do Entorno do Distrito Federal entre 2019 e 2025, ampliando a estrutura hospitalar e o acesso a serviços especializados para aproximadamente 1,8 milhão de moradores. Os recursos foram destinados à modernização e expansão dos hospitais estaduais de Águas Lindas, Luziânia e Formosa, além da implantação da Policlínica Estadual de Formosa. As melhorias fazem parte da política de regionalização da saúde, que fortalece o atendimento no interior e reduz a necessidade de deslocamentos para Goiânia e outros grandes centros.
A regionalização da saúde tem permitido ampliar a oferta de consultas, exames, cirurgias e tratamentos de média e alta complexidade em diferentes municípios goianos. A estratégia prioriza investimentos em unidades hospitalares e serviços especializados, garantindo maior capacidade de atendimento e aproximando a assistência médica das famílias que vivem no Entorno do Distrito Federal. Com a expansão da rede estadual, procedimentos antes concentrados em grandes centros passaram a ser disponibilizados mais perto da população.
Um dos principais avanços foi a inauguração do Hospital Estadual de Águas Lindas (Heal), em junho de 2024, após duas décadas de espera da população. Com investimento de R$ 157 milhões, a unidade possui 16 mil metros quadrados de área construída, 164 leitos, sendo 40 de UTI, 22 consultórios e centro cirúrgico. O hospital oferece atendimento em pediatria, clínica médica, obstetrícia e diversas especialidades. Desde a abertura, já realizou mais de 30 mil consultas médicas e ultrapassou 500 mil exames e procedimentos diagnósticos.
Em Luziânia, o Hospital Estadual (HEL) também se consolidou como referência regional em Ortopedia, Traumatologia e Cirurgia Geral. Somente em 2025, a unidade registrou mais de 260 mil atendimentos e realizou mais de 4,5 mil cirurgias. A estrutura conta com 54 leitos de internação para adultos e sete leitos de UTI, além de centro obstétrico e maternidade inaugurados em 2022. A ampliação dos serviços fortalece a assistência hospitalar e garante atendimento a pacientes de diferentes municípios da região.
Outra importante frente de investimentos está em Formosa, onde o Hospital Estadual (HEF) passa por uma ampla reforma e expansão, com recursos de R$ 122 milhões e conclusão prevista para 2027. O novo pronto-socorro já foi entregue, com cinco consultórios médicos, 13 leitos de observação e dez de emergência. Ao final das obras, a área construída passará de 5 mil para 21 mil metros quadrados, enquanto a capacidade de internação aumentará de 87 para 298 leitos. O número de leitos de UTI será ampliado de 20 para 40, e os centros cirúrgicos passarão de três para cinco.
Formosa também recebeu, em 2022, uma das seis policlínicas estaduais implantadas no interior de Goiás. Com investimento de R$ 15,3 milhões, a unidade oferece mais de 20 especialidades médicas e atendimento multiprofissional, realizando aproximadamente 500 atendimentos por dia. Além de consultas e exames especializados, a estrutura disponibiliza acompanhamento de pacientes com doença renal crônica e tratamento de hemodiálise, ampliando o acesso a serviços que antes exigiam deslocamentos para outras cidades.
Os investimentos realizados no Entorno do Distrito Federal representam um avanço na descentralização da saúde pública em Goiás. Com hospitais modernizados, ampliação de leitos, novos serviços e maior oferta de procedimentos especializados, a rede estadual fortalece o atendimento regional e melhora as condições de assistência à população. A continuidade das obras e da expansão dos serviços busca garantir uma saúde pública cada vez mais acessível, estruturada e próxima dos cidadãos.