TRAMA GOLPISTA

Julgamento de Bolsonaro: principais imagens do primeiro dia de julgamento

Primeira turma do STF julga o ex-presidente e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado

Foto de perfil do autor(a) Gabriella Braz
Gabriella Braz
postado em 02/09/2025 10:24 / atualizado em 02/09/2025 10:42
  • Primeiro dia de julgamento de Jair Bolsonaro e do Núcleo 1 no STF
    Praça dos Três Poderes conta com segurança reforçada no primeiro dia de julgamento do Núcleo 1. A partir desta terça-feira (2/9), os arredores do Supremo contam com um esquema de segurança integrado entre Polícia Judicial Federal e Secretaria de segurança pública em Brasília, Distrito Federal (SSP-DF) Foto: Ed Alves/CB/DA Press
  • Primeiro dia de julgamento de Jair Bolsonaro e do NÃºcleo 1 no STF
    Agentes e viaturas da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também devem ficar no local durante todos os dias de julgamento Foto: Ed Alves/CB/DA Press
  • Primeiro dia de julgamento de Jair Bolsonaro e do NÃºcleo 1 no STF
    Jornalistas aguardam início do julgamento na porta do Anexo do STF onde se reúne a Primeira Turma. Segundo a corte, 501 profissionais da imprensa se credenciaram para a cobertura Foto: Ed Alves/CB/DA Press
  • Primeira dia do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no STF
    O ministrio Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, abriu os trabalhos da sessão. O magistrado destacou que a exibição em tempo real se justifica pela necessidade de dar transparência ao processo, considerado histórico. Foto: Ed Alves/CB/D.A Press
  • Alexandre de Moraes Julgamentos da Ação Penal 2668
    O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, é o primeiro a votar. Moraes destacou que a soberania nacional não pode ser "vilipendiada, negociada e extorquida", em referência aos ataques registrados no período eleitoral e após a derrota de Bolsonaro nas urnas. Foto: Antonio Augusto/STF

