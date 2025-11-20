Incêndio atinge pavilhão na COP30

postado em 20/11/2025 16:11 / atualizado em 20/11/2025 16:17
quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025
Foto: AFP
quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025
Foto: AFP
quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025
Foto: AFP
Continua após a Publicidade
quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025
Foto: AFP
quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025
Foto: AFP
quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025
Foto: AFP
Continua após a Publicidade
quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025
Foto: AFP
quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025
Foto: AFP
This screen grab taken from AFPTV video footage shows emergency crews battling a fire that broke out at a pavilion inside the venue of the COP30 UN Climate Change Conference in Belem, Para state, Brazil, on November 20, 2025. A fire erupted at a pavilion inside the venue of the UN's climate talks in Brazil on Thursday, prompting panicked delegates to run for the exits, AFP journalists said. Emergency crews rushed to try to put out the blaze as smoke engulfed the corridor. (Photo by AFPTV / AFP)
Foto: AFPTV / AFP
Continua após a Publicidade
This screen grab taken from AFPTV video footage shows emergency crews battling a fire that broke out at a pavilion inside the venue of the COP30 UN Climate Change Conference in Belem, Para state, Brazil, on November 20, 2025. A fire erupted at a pavilion inside the venue of the UN's climate talks in Brazil on Thursday, prompting panicked delegates to run for the exits, AFP journalists said. Emergency crews rushed to try to put out the blaze as smoke engulfed the corridor. (Photo by AFPTV / AFP)
Foto: AFPTV / AFP
This screen grab taken from AFPTV video footage shows emergency crews battling a fire that broke out at a pavilion inside the venue of the COP30 UN Climate Change Conference in Belem, Para state, Brazil, on November 20, 2025. A fire erupted at a pavilion inside the venue of the UN's climate talks in Brazil on Thursday, prompting panicked delegates to run for the exits, AFP journalists said. Emergency crews rushed to try to put out the blaze as smoke engulfed the corridor. (Photo by AFPTV / AFP)
Foto: AFPTV / AFP
Forefighters work after a fire broke out in a pavilion during the COP30 UN Climate Change Conference in Belem, Para state, Brazil, on November 20, 2025. A fire erupted at a pavilion inside the venue of the UN's climate talks in Brazil on Thursday, prompting panicked delegates to run for the exits, AFP journalists said. Emergency crews rushed to try to put out the blaze as smoke engulfed the corridor. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP
Continua após a Publicidade
Fogo atinge pavilhão da COP30
Foto: Arshreet Singh/Carbon Pulse/Material cedido ao Correio