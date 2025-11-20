COP30

Incêndio atinge pavilhão na COP30

As chamas atingem a área chamada de Pavilhão dos Países

Início Galeria
Foto de perfil do autor(a) Amanda S. Feitoza
Amanda S. Feitoza
postado em 20/11/2025 16:11 / atualizado em 20/11/2025 16:17
  • quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025
    quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025 Foto: AFP
  • quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025
    quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025 Foto: AFP
  • quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025
    quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025 Foto: AFP
  • Continua após a Publicidade
  • quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025
    quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025 Foto: AFP
  • quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025
    quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025 Foto: AFP
  • quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025
    quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025 Foto: AFP
  • Continua após a Publicidade
  • quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025
    quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025 Foto: AFP
  • quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025
    quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025 Foto: AFP
  • This screen grab taken from AFPTV video footage shows emergency crews battling a fire that broke out at a pavilion inside the venue of the COP30 UN Climate Change Conference in Belem, Para state, Brazil, on November 20, 2025. A fire erupted at a pavilion inside the venue of the UN's climate talks in Brazil on Thursday, prompting panicked delegates to run for the exits, AFP journalists said. Emergency crews rushed to try to put out the blaze as smoke engulfed the corridor. (Photo by AFPTV / AFP)
    This screen grab taken from AFPTV video footage shows emergency crews battling a fire that broke out at a pavilion inside the venue of the COP30 UN Climate Change Conference in Belem, Para state, Brazil, on November 20, 2025. A fire erupted at a pavilion inside the venue of the UN's climate talks in Brazil on Thursday, prompting panicked delegates to run for the exits, AFP journalists said. Emergency crews rushed to try to put out the blaze as smoke engulfed the corridor. (Photo by AFPTV / AFP) Foto: AFPTV / AFP
  • Continua após a Publicidade
  • This screen grab taken from AFPTV video footage shows emergency crews battling a fire that broke out at a pavilion inside the venue of the COP30 UN Climate Change Conference in Belem, Para state, Brazil, on November 20, 2025. A fire erupted at a pavilion inside the venue of the UN's climate talks in Brazil on Thursday, prompting panicked delegates to run for the exits, AFP journalists said. Emergency crews rushed to try to put out the blaze as smoke engulfed the corridor. (Photo by AFPTV / AFP)
    This screen grab taken from AFPTV video footage shows emergency crews battling a fire that broke out at a pavilion inside the venue of the COP30 UN Climate Change Conference in Belem, Para state, Brazil, on November 20, 2025. A fire erupted at a pavilion inside the venue of the UN's climate talks in Brazil on Thursday, prompting panicked delegates to run for the exits, AFP journalists said. Emergency crews rushed to try to put out the blaze as smoke engulfed the corridor. (Photo by AFPTV / AFP) Foto: AFPTV / AFP
  • This screen grab taken from AFPTV video footage shows emergency crews battling a fire that broke out at a pavilion inside the venue of the COP30 UN Climate Change Conference in Belem, Para state, Brazil, on November 20, 2025. A fire erupted at a pavilion inside the venue of the UN's climate talks in Brazil on Thursday, prompting panicked delegates to run for the exits, AFP journalists said. Emergency crews rushed to try to put out the blaze as smoke engulfed the corridor. (Photo by AFPTV / AFP)
    This screen grab taken from AFPTV video footage shows emergency crews battling a fire that broke out at a pavilion inside the venue of the COP30 UN Climate Change Conference in Belem, Para state, Brazil, on November 20, 2025. A fire erupted at a pavilion inside the venue of the UN's climate talks in Brazil on Thursday, prompting panicked delegates to run for the exits, AFP journalists said. Emergency crews rushed to try to put out the blaze as smoke engulfed the corridor. (Photo by AFPTV / AFP) Foto: AFPTV / AFP
  • Forefighters work after a fire broke out in a pavilion during the COP30 UN Climate Change Conference in Belem, Para state, Brazil, on November 20, 2025. A fire erupted at a pavilion inside the venue of the UN's climate talks in Brazil on Thursday, prompting panicked delegates to run for the exits, AFP journalists said. Emergency crews rushed to try to put out the blaze as smoke engulfed the corridor. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
    Forefighters work after a fire broke out in a pavilion during the COP30 UN Climate Change Conference in Belem, Para state, Brazil, on November 20, 2025. A fire erupted at a pavilion inside the venue of the UN's climate talks in Brazil on Thursday, prompting panicked delegates to run for the exits, AFP journalists said. Emergency crews rushed to try to put out the blaze as smoke engulfed the corridor. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP
  • Continua após a Publicidade
  • Fogo atinge pavilhão da COP30
    Fogo atinge pavilhão da COP30 Foto: Arshreet Singh/Carbon Pulse/Material cedido ao Correio

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação