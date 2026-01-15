DECISÃO DO STF

Confira detalhes da cela de Bolsonaro na Papudinha

Unidade no Complexo Penitenciário da Papuda é uma ala separada reservada para policiais, militares e autoridades condenadas

Foto de perfil do autor(a) Gabriella Braz
Gabriella Braz
postado em 15/01/2026 19:19
  • Cela de Bolsonaro na Papudinha tem 64,83 m², sendo 54,76m² internos e 10,07 m² externos
    A unidade tem 64,83 m², sendo 54,76m² internos e 10,07 m² externos. O espaço é superior ao do quarto na Superintendência, de 30m². O espaço previsto na lei é de 12m². Foto: Reprodução/STF
    A unidade conta também com cama de casal e televisão Foto: Reprodução/STF
    No quarto da Sala de Estado Maior, há também armários para os pertences Foto: Reprodução/STF
    Na área externa, onde Bolsonaro pode tomar banho de sol em horário livre, há possibilidade de instalação de equipamentos de ginástica, como esteira e bicicleta Foto: Reprodução/STF
    Local conta com cozinha equipada, com possibilidade para o preparo de refeições. Foto: Reprodução/STF
    Os detentos têm direito a cinco refeições por dia Foto: Reprodução/STF
    Área de serviço da cela na Papudinha Foto: Reprodução/STF
    Os apartamentos da Papudinha são originalmente ocupados por quatro custodiados. No caso de Bolsonaro, a cela é privativa. Foto: Reprodução/STF
    Segundo a decisão, os banheiros são equipados com chuveiro com água quente Foto: Reprodução/STF
    Cela de Bolsonaro na Papudinha tem 64,83 m², sendo 54,76m² internos e 10,07 m² externos Foto: Reprodução/STF

