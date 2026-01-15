Confira detalhes da cela de Bolsonaro na Papudinha

Gabriella Braz + Gabriella Braz Repórter Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). E-mail postado em 15/01/2026 19:19 A unidade tem 64,83 m², sendo 54,76m² internos e 10,07 m² externos. O espaço é superior ao do quarto na Superintendência, de 30m². O espaço previsto na lei é de 12m². Foto: Reprodução/STF A unidade conta também com cama de casal e televisão Foto: Reprodução/STF No quarto da Sala de Estado Maior, há também armários para os pertences Foto: Reprodução/STF Continua após a Publicidade Na área externa, onde Bolsonaro pode tomar banho de sol em horário livre, há possibilidade de instalação de equipamentos de ginástica, como esteira e bicicleta Foto: Reprodução/STF Local conta com cozinha equipada, com possibilidade para o preparo de refeições. Foto: Reprodução/STF Os detentos têm direito a cinco refeições por dia Foto: Reprodução/STF Continua após a Publicidade Área de serviço da cela na Papudinha Foto: Reprodução/STF Os apartamentos da Papudinha são originalmente ocupados por quatro custodiados. No caso de Bolsonaro, a cela é privativa. Foto: Reprodução/STF Segundo a decisão, os banheiros são equipados com chuveiro com água quente Foto: Reprodução/STF Continua após a Publicidade Cela de Bolsonaro na Papudinha tem 64,83 m², sendo 54,76m² internos e 10,07 m² externos Foto: Reprodução/STF