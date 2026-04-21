MARATONA BRASÍLIA

Os melhores momentos da Maratona Brasília 2026

A Maratona de Brasília, chega ao seu quatro dia nesta terça-feira (21/4). A data é representativa para a cidade, que comemora 66 anos. Confira alguns dos melhores cliques

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Foto de perfil do autor(a) Correio Braziliense
Correio Braziliense
postado em 21/04/2026 08:03
  • Atletas de todos os níveis tomam as avenidas da capital federal durante a Maratona Brasília 2026.
    Atletas de todos os níveis tomam as avenidas da capital federal durante a Maratona Brasília 2026. Foto: Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
  • Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km feminino
    Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km feminino Foto: Minervino Júnior/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km feminino
    Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km feminino Foto: Minervino Júnior/C.B/D.A Press
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  • A Maratona Brasília 2026 reafirmou o esporte como um espaço para todos
    A Maratona Brasília 2026 reafirmou o esporte como um espaço para todos Foto: Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
  • Teve espaço até para os pets! Corredores e seus cachorros dividiram o asfalto e a alegria de completar mais um desafio na Maratona Brasília 2026.
    Teve espaço até para os pets! Corredores e seus cachorros dividiram o asfalto e a alegria de completar mais um desafio na Maratona Brasília 2026. Foto: Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
  • Teve espaço até para os pets! Corredores e seus cachorros dividiram o asfalto e a alegria de completar mais um desafio na Maratona Brasília 2026.
    Teve espaço até para os pets! Corredores e seus cachorros dividiram o asfalto e a alegria de completar mais um desafio na Maratona Brasília 2026. Foto: Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
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  • Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km masculino
    Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km masculino Foto: Minervino Júnior/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km masculino
    Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km masculino Foto: Minervino Júnior/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026: primeira colocada nos 21km feminino
    Maratona Brasília 2026: primeira colocada nos 21km feminino Foto: Minervino Júnior/C.B/D.A Press
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  • Maratona Brasília 2026: primeiro colocado nos 10km
    Maratona Brasília 2026: primeiro colocado nos 10km Foto: Minervino Júnior/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026: primeiro colocado nos 21km masculino
    Maratona Brasília 2026: primeiro colocado nos 21km masculino Foto: Minervino Júnior/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026
    Maratona Brasília 2026 Foto: Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
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  • Maratona Brasília 2026
    Maratona Brasília 2026 Foto: Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026
    Maratona Brasília 2026 Foto: Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026
    Maratona Brasília 2026 Foto: Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
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  • Maratona Brasília 2026
    Maratona Brasília 2026 Foto: Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press

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