Os melhores momentos da Maratona Brasília 2026

Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail postado em 21/04/2026 08:03 Atletas de todos os níveis tomam as avenidas da capital federal durante a Maratona Brasília 2026. Foto: Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km feminino Foto: Minervino Júnior/C.B/D.A Press Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km feminino Foto: Minervino Júnior/C.B/D.A Press Continua após a Publicidade A Maratona Brasília 2026 reafirmou o esporte como um espaço para todos Foto: Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press Teve espaço até para os pets! Corredores e seus cachorros dividiram o asfalto e a alegria de completar mais um desafio na Maratona Brasília 2026. Foto: Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press Teve espaço até para os pets! Corredores e seus cachorros dividiram o asfalto e a alegria de completar mais um desafio na Maratona Brasília 2026. Foto: Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press Continua após a Publicidade Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km masculino Foto: Minervino Júnior/C.B/D.A Press Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km masculino Foto: Minervino Júnior/C.B/D.A Press Maratona Brasília 2026: primeira colocada nos 21km feminino Foto: Minervino Júnior/C.B/D.A Press Continua após a Publicidade Maratona Brasília 2026: primeiro colocado nos 10km Foto: Minervino Júnior/C.B/D.A Press Maratona Brasília 2026: primeiro colocado nos 21km masculino Foto: Minervino Júnior/C.B/D.A Press Maratona Brasília 2026 Foto: Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press Continua após a Publicidade Maratona Brasília 2026 Foto: Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press Maratona Brasília 2026 Foto: Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press Maratona Brasília 2026 Foto: Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press Continua após a Publicidade Maratona Brasília 2026 Foto: Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press