Atuações do Flamengo contra o Atlético-MG: Wallace Yan isola a bola, Saúl perde pênalti e time cai na Copa do Brasil

Rossi fez pelo menos quatro grandes defesas e ainda contou com a sorte de uma bola no travessão. Bateu roupa num lance no segundo tempo. Nota 7. Defendeu um pênalti. Nota 7 - Foto: Adriano Fontes/Flamengo
No primeiro tempo, serviu como válvula de escape para o ataque. Mas, no segundo, se limitou a defender. Nota 5,5 - Paula Reis/Flamengo
Léo Ortiz cadenciou o jogo quando preciso e ainda arriscou passes e lançamentos para os atcantes. Nota 6 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Desta vez, Léo Pereira não entregou o ouro. Jogou sério, mas sem muita desenvoltura. Nota 5,5 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Ayrton Lucas até foi bem no primeiro tempo, mas caiu de rendimento na etapa complementar, assim como praticamente todo o time do Flamengo. Nota 5,5 - Foto: Marcelo Cortes /Flamengo
Cão de guarda do Flamengo. Ficou limitado à marcação de Gustavo Scarpa e Hulk. Por isso, produziu pouco nas ações do ataque. Nota 5,5 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Cadencioiu bem o jogo, mantendo a calma no meio de campo. Muita categoria e frieza na cobranÃ§a de pÃªnalti. Nota 7 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Ótima assistência na pequena área para gol de Everton Cebolinha no primeiro tempo. Nota 7 - Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
Tem talento, mas no jogo com o Atlético-MG, na Arena MRV, ficou devendo. Isolou a sua penalidade. Nota 3,5 - Foto: Divulgação Flamengo
Ficou muito isolado no ataque e, por conta disso, não conseguiu fazer a função de pivô. Nota 5,5 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Aproveitou bem o passe de Plata, deixou Natanael no chão e chutou por baixo do goleiro Evertpn. Nota 7 - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo
Samuel Lino entrou meio perdido no meio de campo. Não sabia se atacava ou se defendia. Nota 4,5 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Entrou com a função de articular as jogadas de ataque, mas não foi muito bem no meio de campo. Batu bem o seu pênalti. Nota 6 - Foto: Adriano Fontes/Flamengo
Saúl entrou no lugar de Plata, mas não tão bem quanto o equatoriano. Perdeu a sua penalidade. Nota 4,5 - Foto: Gilvan de Souza
