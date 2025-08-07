Atauções do Internacional: time só jogou no segundo tempo, mas o empate com gol de Alan Patrick não foi suficiente

Thiago Maia tentou evitar os ataques do Tricolor carioca, ms teve uma atuação mediana. Nota 5 - Divulgação/Internacional
Foto: Divulgação/Internacional
Richard leva a pior em choque de cabeÃ§a e deixa o gramado chorando. Volante havia comeÃ§ado como titular na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Nota 5 - DivulgaÃ§Ã£o/Internacional
Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Internacional
Alan Patrick apareceu no jogo na hora de bater pênalti, que Fábio defendeu. Mas o árbitro mandou voltar e o camisa 10 do Inter converteu. Nota 5 - Divulgação/Internacional
Foto: Divulgação/Internacional
Carbonero Tentou as jogadas pela esquerda, mas pouco levou vantagem sobre a marcação e quase não incomodou Fábrio saiu no intervalo em razão de um problema na coxa esquerda. Nota 4,5 - Divulgação/Internacional
Foto: Divulgação/Internacional
Borré fez o que pôde a favor do Internacional, mas nada dava certo em campo. Nota 5,0 - Divulgação/Internacional
Foto: Divulgação/Internacional
Wesley ficou devendo no ataque e, com isso, o Colorado foi eliminado da Copa do Brasil, mesmo tendo empatado em 1 a 1. Nota 4,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional
Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacionalão/Internacional
Juninho entrou ainda no primeiro tempo no lugar do Mercado. Não comprometeu. Nota 5,5 - Divulgação/Internacional
Foto: Divulgação/Internacional
Ronaldo entrou no decorrer da partida, falhou no gol do Fluminense e saiu dando socos no banco. Nota 3,5 - Divulgação/Internacional
Foto: Divulgação/Internacional
Ricardo Mathias foi com tudo para o ataque, mas não surtiu muito a mudança de Roger Machado. Nota 4,5 - Divulgação/Internacional
Foto: Divulgação/Internacional
Enner Valecia foi outro que entrou na tentativa de virar o jogo a favor do Internacional, mas não seu certo. Nota 4,5 - Divulgação/Internacional
Foto: Divulgação/Internacional
Vitinho foi mandndo a campo para o tudo ou nada. O Internacional até que empatou em 1 a 1 a partida, mas foi o Fluminense que avançou. Nota 5 Divulgação/Internacional
Foto: Divulgação/Internacional
Bruno Tabata, outro atacante que entrou para o abafa. Mas a pressão do Colorado no final, não surtiu o efeito desejado. Nota 5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional
Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional