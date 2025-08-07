Atuações do Vasco contra o CSA: primeiro tempo de gala, à lá Dinizismo, foi o suficiente

LÉO JARDIM - Não foi muito exigido na partida. No primeiro tempo, assistiu ao jogo de dentro do gramado e sequer se sujou. Já na etapa final, sofreu um pouco mais de perigo, mas mesmo assim o CSA quase não finalizou com perigo no alvo. No lance do gol, não teve culpa. NOTA: 6,0 - Foto: Divulgação/Vasco
Foto: Divulgação/Vasco
PAULO HENRIQUE - Tentou e demonstrou muita vontade, mas faltou ser mais eficiência. Apareceu algumas vezes no ataque, mas faltou algo a mais. Defensivamente, não teve problemas no primeiro tempo, mas deixou espaços na etapa final. NOTA: 5,5 - Foto: Divulgação/Vasco
Foto: Divulgação/Vasco
HUGO MOURA - Jogou improvisado na defesa, mas não teve muita dificuldade, já que o CSA mostrou limitações. Cumpriu bem o seu papel e ajudou na saída de bola. NOTA: 6,0 - Foto: Divulgação/Vasco
Foto: Divulgação/Vasco
LUCAS FREITAS - Falhou na marcação do gol do CSA. No lance, Brayann fugiu da marcação de Nuno Moreira e do próprio defensor para subir sozinho e marcar de cabeça. NOTA: 5,0 - Foto: Divulgação/Vasco
Foto: Divulgação/Vasco
LUCAS PITON - Foi um dos melhores em campo. Participou de quase todas as jogadas de perigo do Vasco, incluindo a jogada do gol de Rayan e com participação direta no gol de Tchê Tchê, dando assistência. NOTA: 7,0 - Foto: Divulgação/Vasco
Foto: Divulgação/Vasco
JAIR - Foi bem nas ações defensivas e participou bem no ataque como elemento surpresa. Apareceu algumas vezes na entrada da área, mas faltou melhorar a tomada de decisão. NOTA: 6,5 - Foto: Divulgação/Vasco
Foto: Divulgação/Vasco
TCHÊ TCHÊ - Um dos pilares da vitória. Um dos mais regulares em meio a crise, foi coroado com uma grande atuação. Se movimentou muito, deu dinâmica com passes longos e aproveitou bem os espaços. Assim, inclusive, marcou um gol. Ele também participou da jogada do gol de Coutinho, com uma bela virada de bola para Rayan. NOTA: 7,0 - Foto: Divulgação/Vasco
Foto: Divulgação/Vasco
COUTINHO - Um dos destaques da partida. Se movimentou bem, criou boas jogadas e marcou um dos gols da vitória. NOTA: 7,0 - Foto: Reprodução
Foto: Reprodução
NUNO MOREIRA - Participou bem das ações ofensivas, tendo participado da jogada de um dos três gols do Vasco. Falhou na marcação de Brayann no gol do CSA e caiu de ritmo no segundo tempo. NOTA: 6,5 - Foto: Divulgação/Vasco
Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Vasco
RAYAN - Foi um dos melhores em campo. Marcou o primeiro gol e deu o chute que gerou o rebote do gol do Coutinho, além de participar na construção de outras jogadas de perigo. Muito objetivo e perigoso. NOTA: 7,0 - Foto: Reprodução
Foto: Reprodução
VEGETTI - Teve algumas oportunidades, mas nenhuma chance muito clara. Acabou ofuscado com a boa atuação de todos os companheiros ao redor. NOTA: 5,5 - Foto: Divulgação/Vasco
Foto: Divulgação/Vasco
DAVID - Entregou mais energia para o time, incomodou a saída de bola do CSA e ajudou o Vasco a retomar o controle do jogo. NOTA: 5,5 - Foto: Divulgação/Vasco
Foto: Divulgação/Vasco
GARRÉ - Teve uma grande chance para marcar após falha do goleiro Gabriel Félix na saída de bola, mas não aproveitou. Mas entrou bem na partida. NOTA: 6,0 - Foto: Divulgação/Vasco
Foto: Divulgação/Vasco
THIAGO MENDES - Jogou cerca de 10 minutos e já entrou com o jogo resolvido. Mesmo assim, foi tempo suficiente para levar um cartão amarelo. NOTA: 5,0 - Foto: Divulgação/Vasco
Foto: Divulgação/Vasco
MATEUS CARVALHO - Entrou nos últimos minutos da partida. SEM NOTA - Foto: Divulgação/Vasco
Foto: Divulgação/Vasco
PUMA RODRÍGUEZ -Também entrou nos últimos minutos da partida. SEM NOTA - Foto: Divulgação/Vasco
Foto: Divulgação/Vasco
FERNANDO DINIZ - O Vasco teve uma atuação de gala no primeiro tempo. O time dominou as ações, mostrou muita movimentação e deixou o CSA atordoado. Foram 14 finalizações, sendo seis no alvo, e três gols. Já na etapa final, voltou desligado, sofreu gol de bola aérea e quase complicou um jogo resolvido. Depois dos 25 minutos, retomou o controle e não sofreu mais, mas não criou. Valeu pela atuação do primeiro tempo e a classificação. NOTA: 6,5 - Foto: Divulgação/Vasco
Foto: Divulgação/Vasco
CSA - Foi dominado durante quase o jogo inteiro. No primeiro tempo, não viu a cor da bola e foi atropelado. Na etapa final, tentou reagir e fez um gol de honra, mas não foi o suficiente. Destaque para Brayann, autor do gol. NOTA: 4,0 - Foto: Reprodução
Foto: Reprodução