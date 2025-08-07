Atuações do Cruzeiro contra o CRB: Cássio brilha em classificação celeste

CÁSSIO - O goleiro tinha uma partida discreta, por conta da baixa efetividade do adversário. Com apenas uma defesa no início da partida, Cássio quase não trabalhou até a reta final do jogo. Porém, depois do 40 minutos, evitou o empate do time casa e saiu como um dos grandes heróis da classificação celeste. Nota: 8 - Foto: Marco Galvão/Cruzeiro
WILLIAM - O lateral, que ganha espaço com a lesão de Fagner, não conseguiu recordar seus grandes momentos, mas fez um partida sólida. Apareceu em alguns momentos no ataque e teve um bom desempenho defensivo. Nota: 5,5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
FABRÍCIO BRUNO - O zagueiro vinha com uma partida um pouco abaixo da média, com pouca combatividade em disputas de bola e auxiliando mais na criação. Entretanto, foi o seu braço que causou o maior susto do jogo e o defensor contou com a ajuda de Cássio para não deixar o jogo com uma imagem negativa. Nota: 5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
VILLALBA - Ao contrário do seu companheiro de defesa, o argentino conseguiu aparecer bem na partida. Além de uma boa atuação na defesa, Villalba apareceu bem no ataque, criando oportunidades e marcando o gol que abriu o placar. Nota: 7 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
LUCAS ROMERO - O argentino apareceu muito bem aol longo de todo o campo. Com sua movimentação, ajudou o Cruzeiro a pressionar a saída de jogo adversária e também teve um ótimo desempenho nos duelos defensivos. Nota: 6,5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
LUCAS SILVA - O capitão do time foi o jogador que mais participou da partida. Também se destacou pela sua movimentação e também teve um bom aproveitamento nos passes ao longo da partida, sendo o grande potencializador do meio-campo da Raposa. Nota: 6,5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
CHRISTIAN - Um dos grandes destaques das últimas partidas, Christian teve uma noite apagada em Maceió. Participou muito pouco do jogo e, em uma das suas principais qualidades, não conseguiu criar grandes oportunidades de gol. Nota: 4,5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
MATHEUS PEREIRA - Mais uma vez, o camisa 10 foi o grande destaque do meio-campo do Cruzeiro. Participou ativamente das construções de jogadas no ataque e também teve suas oportunidades de marcar. Além disso, o jogador conseguiu levar um pouco de talento em um jogo mais travado. Nota: 6,5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
WANDERSON - O atacante demorou para ter uma boa participação no jogo. Após um primeiro tempo muito discreto, Wanderson subiu de produção no segundo tempo, com boas arrancadas pela esquerda e mais participação no ataque, mas nada que levasse mais perigo ao gol adversário. Nota: 5 - Foto: Rafael Vieira/Cruzeiro
KAIO JORGE - O atacante ficará marcado por uma noite mais displicente. Teve boas oportunidades de balançar as redes, principalmente no segundo tempo, mas não soube aproveitar a chance e deixou o campo sem ser o fator decisivo que lhe é esperado. Nota: 5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
MARQUINHOS - Entrou para tentar dar mais intensidade ao ataque do Cruzeiro, mas quase não apareceu no jogo e não conseguiu ser o fator diferencial que Leonardo Jardim esperava. Nota: 5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
GABIGOL - O atacante entrou na reta final de jogo e pouco conseguiu produzir no jogo. Nota: 5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
MATHEUS HENRIQUE - Entrou na reta final de jogo e pouco conseguiu produzir. Nota: 5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
LEONARDO JARDIM - O treinador fez uma partida mais controlada, com o time conseguindo ser mais dominante ao longo do jogo. Um dos pontos que mais funcionou foi a pressão na saída de bola adversária. Faltou um pouco mais de objetividade no ataque, que causou a preocupação no final da partida e não teve tanto sucesso na alteração que fez ao longo do segundo tempo. Nota: 6 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
CRB - Os alagoanos tiveram posturas diferentes ao longo da partida. No primeiro tempo, o CRB teve uma atuação mais defensiva, que foi prejudicada por uma falha do goleiro já nos minutos finais. No segundo tempo, o Galo veio mais para o jogo, criou oportunidades, mas desperdiçou a principal delas, em um pênalti. Além disso, o Alvirrubro errou muito na saída de jogo, que resultou no segundo gol sofrido. Nota: 4,5 - Foto: Rafael Vieira/Cruzeiro
