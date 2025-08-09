Atuações do São Paulo contra o Vitória: postura incisiva dá triunfo ao Tricolor

RAFAEL – Não levou tanto sustos ou exigido a trabalhar com dificuldade pelo Vitória. NOTA 5,0. Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net
ALAN FRANCO – Com posicionamento, zagueiro foi importante para destruir jogadas do Vitória. NOTA 5,0. Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/São Paulo
Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/São Paulo
FERRARESI – Se mostrou voluntarioso e foi primordial ao ganhar divididas graça a sua disposição. Também subiu ao ataque e após cobrança de escanteio, deu assistência para Sabino. NOTA 6,5. Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC
Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC
SABINO – Contribuiu com desarmes e jogadas aéreas ofensivas. Apareceu no meio da área e com oportunismo marcou o segundo gol do São Paulo. NOTA 7,0. Foto: Miguel Schincariol/ São Paulo
Foto: Miguel Schincariol/ São Paulo
MAIK – Teve atuação equilibrada ao contribuir em lances na defesa com desarmes e no ataque, especialmente nas aproximações com Rodriguinho como na origem do primeiro gol do São Paulo. NOTA 6,0. Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
BOBADILLA – Está em fase de crescimento na temporada e mais participativo ao entrar na área adversária para finalizar. Marcou seu segundo gol pela segunda partida consecutiva. NOTA 7,5. Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
MARCOS ANTÔNIO – Ajudou na construção de jogadas no meio de campo e também participou em alguns momentos no ataque com infiltrações na defesa adversária. Fez bem o papel de conectar a defesa ao ataque.. NOTA 6,5. Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
RODRIGUINHO – Fundamental na construção de jogadas e lances de perigo do São Paulo com passes ou finalizações. NOTA 7,5. Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net
Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net
ENZO DÍAZ – Se notabilizou pela parte física e entrega na marcação. NOTA 5,0. Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
ANDRÉ SILVA – Colaborativo na construção, ele conseguiu finalizar duas vezes e acertou a trave em uma delas. NOTA 5,5. Foto: Paulo Pinto / São Paulo
Foto: Paulo Pinto / São Paulo
FERREIRINHA – Atuação sem tanto destaque técnico, mas auxiliou ao tentar abrir a defesa adversária. Também arriscou algumas finalizações com perigo no começo do jogo e venceu divididas importantes. NOTA 5,5. Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
LUAN - Substituiu Marcos Antônio e manteve a estratégia de ser participativo em ambas as fases de jogo. No campo de ataque, ele chegou a roubar a bola, acompanhou a jogada e pisou na área em jogada de perigo. NOTA 5,5. Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC
Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC
LUCIANO - Entrou bem na segunda etapa e ajudou na criação de jogadas ao conseguir conexões através de passes com Luan, Rodriguinho, Bobadilla e Patryck. NOTA 6,0. Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
PATRYCK - Levou perigo com presença no ataque seja em triangulação e ao arriscar finalização na área adversária. NOTA 5,0. Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC
Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC
LUCAS MOURA - Demonstrou dificuldades com a parte física pelos três meses sem atuar, mas conseguiu emplacar algumas jogadas de velocidade. Ao puxar ataque, recuperar bola e fazer antecipação ao adversário. NOTA 5,5. Foto: Divulgação/São Paulo
Foto: Divulgação/São Paulo
PABLO MAIA - Teve pouco tempo para atuar e não conseguiu contribuir tanto. SEM NOTA. Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
CRESPO – Acertou na escalação titular com postura ofensiva e agressiva, especialmente com as aproximações de Maik e Rodriguinho. A entrada de Bobadilla e Marcos Antônio na área foi um diferencial. Entradas de Luciano e Luan também permitiram time manter a dominância.. NOTA 7,0. Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
VITÓRIA - Foi totalmente dominado pelo São Paulo. Assim, não teve capacidade em levar perigo ao São Paulo em nenhum momento. NOTA 3,5. Foto: Victor Ferreira / EC Vitória
Foto: Victor Ferreira / EC Vitória