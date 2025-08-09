Atuações do Botafogo contra o Fortaleza: Marçal impecável! Merece o 10!

VITINHO - Disparou até o ataque para centrar bolas como pedradas. Se melhorar este fundamento, vai voar. Até porque mostrou-se opção ofensiva. Atrás, reinou no lado direito da defesa. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Ponte - NOTA: 6,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
DAVID RICARDO - Levou a melhor sobre os homens de ataque do Fortaleza. Não precisou se afobar. Cercava e desarmava na hora certa. Depois, viu que poderia curtir uma de centroavante. Ao se aventurar no ataque, testou bonito para aumentar o score no 0-4 - NOTA: 8,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
MARÃ?AL - Um titÃ£. Voltou ao estÃ¡dio onde anotou o primeiro gol do Botafogo para marcar mais dois e ficar na histÃ³ria. Ganhou, portanto, da zaga e do ataque do Fortaleza. Perfeito na cobertura, proteÃ§Ã£o, rebatidas e antecipaÃ§Ã£o. Inventem quesitos para este homem! Enorme na noite deste sÃ¡bado - NOTA: DEZ - Foto: Vitor Silva/Botafogo
TELLES - Excelente construtor. Se não tem fôlego para ir à linha de fundo, compensa com a facilidade para armar o time pela esquerda. Centro na cabeça de Marçal no 0-1 e outras pelotas enfiadas em ataques promissores. Na defesa, nada de trabalho protocolar. Fechou os espaços, roubou bolas e não deixou ninguém se criar por ali. Masterclass - NOTA: 9,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
DANILO - Ele fez de novo! Deu um passe para Vitinho igual Ã assistÃªncia para Savarino no jogo anterior. Sempre de cabeÃ§a erguida, elevou a qualidade do meio de campo e participou da triangulaÃ§Ã£o que resultou no gol de Cabral. SÃ³ nÃ£o foi magistral porque, na defesa, errou um bote em ataque perigoso do LeÃ£o. Mas segue jogando fÃ¡cil. NÃvel Europa. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Huguinho - NOTA: 8,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
NEWTON - Um pouco indeciso nos botes. Oscilou na marcação, principalmente na primeira etapa. Depois, foi se ajustando em campo. Acertou uma bola na trave. Seria uma linda redenção para o garoto - NOTA: 6,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
SAVARINO - Esperto e atento para atacar os espaços ou encotnrar alguém livre. Bateu o escanteio na cabeça de David Ricardo no quarto gol do Mais Tradicional. Depois, no segundo tempo, cedeu a vaga para Tucu - NOTA: 7,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
MONTORO - Parecia meio desligado. Até Ancelottinho o chamou a atenção na recomposição defensiva. Estava correndo menos. Mas quando a bola caiu nos pés dele, esquece! Uma assistência linda de brinde para Cabral meter o 0-2. Saiu, no intervalo, para a entrada de Martins - NOTA: 7,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
ARTUR - O Bebê Reborn foi um pouco mais discreto. Não teve a mesma precisão dos companheiros do Botafogo. Faltou caprichar - NOTA: 5,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
CABRAL - Saiu da área várias vezes para abrir espaços para a chegada de outro atacante. Fez o pivô com maestria e, na hora da conclusão, mostrou frizas ao driblar o goleiro. Como o descanso fez bem! Renovado, teve outra postura em campo - NOTA: 8,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
MARTINS - Insinuante, precisava do gol para retomar a confiança. Entrou com muito apetite e conseguiu estar no lugar certo para colocar um ponto final na goleada do Glorioso. Usuou o drible para sair na frente dos marcadores em outros momentos - NOTA: 7,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
TUCU - Cadenciou muito o jogo quando o Botafogo, já com alguns reservas, queria manter a intensidade. Segue devendo. Jogador para deixar a vitória em banho-maria - NOTA: 5,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
PONTE - Ocupou os espaço de forma correta, sem aparecer muito para o jogo. Quase não foi notado - NOTA: 6,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
HUGUINHO - Missão duríssima substituir Danilo. Ainda assim, se esforçou na marcação, tentou não dar mole. Com a redoda, distribuiu o jogo certinho - NOTA: 6,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
TÉCNICO: DAVIDE ANCELOTTI - Manteve o aproveitamento de 100% fora de casa. Soube aproveitar a vantagem numérica para construir uma goleada. A aposta em Marçal na defesa era óbvia diante dos desfalques. Mas não inventou. Partidaça de sua equipe - NOTA: 9,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
