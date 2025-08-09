Atuações do Fluminense contra o Bahia: Cano marca duas vezes e é o melhor do time

FÁBIO - Não teve culpa nos gols do adversário, pois a bola desviou nos defensores do Tricolor. Nas vezes em que foi exigido, fez boas defesas. NOTA: 6,5. Foto: Lucas Merçon/Fluminense
JÚLIO FIDELIS - Ofensivamente, demonstrou ter qualidade e fez um cruzamento preciso para o segundo gol de Cano. NOTA: 6,5. Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC
DAVI SCHUINDT - O jovem teve muito trabalho com as chegadas do adversário, mas mostrou que pode ajudar a equipe que passa por problemas no sistema defensivo, por conta de jogadores lesionados. NOTA: 6,0. Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC
FREYTES - Valente e com muita determinação, fez cortes e desarmes importantes ao longo da partida. Foi expulso no fim, pois teve que fazer a falta para evitar o gol do adversário. NOTA: 6,0. Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC
RENÊ - Teve muita dificuldade para conter os avanços de Ademir na partida e levou a pior em quase todos os duelos individuais com o adversário. NOTA: 5,0. Foto: Lucas Merçon/Fluminense
THIAGO SANTOS - Disperso, não teve um bom desempenho em sua posição de origem, como volante, no primeiro tempo. Na etapa final, subiu de produção e ganhou algumas bolas, com bons cortes e desarmes. NOTA: 5,0. Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC
FACUNDO BERNAL - Não conseguiu ser efetivo na marcação e colocou a bola contra o próprio patrimônio no primeiro gol. NOTA: 4,5. FACUNDO BERNAL Foto: Lucas Merçon/Fluminense
LIMA - Apareceu bem nos contra-ataques, sobretudo no segundo tempo. Foi bem também nas transições ofensivas, sendo bem participativo n construação das jogadas na dinâmica do time. NOTA: 6,0.
GANSO - Pouco participativo, o camisa 10 nÃ£o foi efetivo nas armaÃ§Ãµes de jogadas para municiar o sistema ofensivo. NOTA: 4,5. Foto: Marcelo GonÃ§alves/ Fluminense FC
KENO - Deu assistÃªncia para o gol de Cano, mas nÃ£o conseguiu ser efetivo nas disputas individuais para fazer as jogadas progredirem no primeiro tempo. Na Ãºnica vez em que se destacou, fez boa jogada e quase acertou o Ã¢ngulo. No segundo, subiu de produÃ§Ã£o e teve bons momentos. NOTA: 6,0. Foto: Lucas MerÃ§on/Fluminense
CANO - Esbanjou oportunismo ao abrir o placar, com um bonito chute, ainda no primeiro tempo. na volta do intervalo, voltou a estudar a rede, com apenas um toque. NOTA: 7,5. Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC
NONATO - Entrou no segundo tempo e teve uma atuação consistente ao estufar a rede e dar dinâmica ao setor de meio-campo. NOTA: 6,5. Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC
HÉRCULES - Entrou no segundo tempo e ajudou nas transições ofensivas, sobretudo nos contra-ataques. NOTA: 6,0. Foto: Lucas Merçon/Fluminense
MARTINELLI: Também entrou no segundo tempo, mas não teve tanto destaque, tentando ajudar a equipe a segurar o resultado, algo que não aconteceu. NOTA: 5,5. Foto: Lucas Merçon/Fluminense
GUGA - Entrou no segundo tempo para atuar novamente em sua posição de origem, na lateral-direita. Não comprometeu na marcação e apareceu em alguns momentos no apoio. NOTA: 6,0. Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC
RENATO GAÚCHO - Com uma escalação repleta de reservas, viu o time sentir a falta de entrosamento no primeiro tempo, mas mexeu bem no time na etapa final e viu a equipe fazer uma boa partida, mesmo fora de casa. NOTA: 6,0. Foto: Lucas Merçon/Fluminense
BAHIA - Muita intensidade nas jogadas pelo lado, que deixaram o adversário encurralado em vários momentos da partida. No entanto, o goleiro Ronaldo falou no terceiro gol do Flu e a defesa concedeu muito espaço para Cano finalizar. Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia
