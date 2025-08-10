Atuações do Palmeiras contra o Ceará: Flaco e Vitor Roque decidem

WEVERTON â?? Nenhuma defesa no primeiro tempo. Na etapa final, no primeiro ataque do CearÃ¡, levou um gol. Estava ligeiramente adiantado. Mas fez uma bela defesa em chute de Pedro Raul. NOTA 5,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
GIAY – Apesar de fazer de foram atabalhoada, ao menos tentou alguma coisa no apoio, buscando até mesmo cortar da lateral para o meio. Na defesa, não comprometeu. NOTA 6,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
GUSTAVO GÓMEZ – Serviço tranquilo na defesa, cortando as raras bolas que foram à área. Quase não precisou duelar contra Léo Leandro, tamanha a raridade ofensiva que o rival propôs. NOTA 6,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
MICAEL – Atuação bem parecida com a de Gustavo Gómez. Levando a melhor quando os ataques apareciam em raras incursões ofensivas. NOTA 6,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
PIQUEREZ – Muito abaixo do que normalmente produz. Pouco efetivo no apoio e rateando na defesa. Falhou no lance do gol do Ceará, errando o tempo da bola na construção da jogada. NOTA 4,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
ANÍBAL MORENO – Pouco trabalho, já que o Ceará estava muito na retranca. Assim, teve uma participação maior iniciando ataques, mas sem qualquer ousadia. Ainda levou amarelo por falta. No segundo tempo cresceu de produção. NOTA 6,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
LUCAS EVANGELISTA â?? Correto na marcaÃ§Ã£o, pelo menos tentou chegar um pouco mais Ã frente, dando o Ãºnico chute um pouco mais perigoso do Palmeiras no primeiro tempo. Manteve boa postura no segundo tempo. NOTA 6,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
FACUNDO TORRES – Uma ou outra incursão mais efetiva no ataque, mas sempre sem sucesso diante da marcação cearense. Saiu aos 11 da etapa final para a entrada de Felipe Anderson, NOTA 4,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
MAURÍCIO – Tão apagado quanto Facundo Torres na criação no primeiro tempo. Afinal, não teve soluções para escapar da marcação dos cearenses. Na etapa final, um pouco mais ativo. Foi quem deu o passe para o gol de Vitor Roque NOTA 6,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
SOSA – O único que mostrou alguma efetividade partindo com a bola para o ataque, mas seus companheiros não estavam inspirados e suas jogadas morriam logo após o passe. Mas isso no primeiro temo, pois na etapa final sumiu totalmente e logo foi sacado para a entrada de Flaco López, aos 11 da etapa final. NOTA 5,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
VITOR ROQUE – Não falta luta, garra e suor. Mas para um jogador que é a referência na área, finalizou pouco. E dentro da área, sofreu diante da dupla de zaga do Ceará. Mas sua resiliência foi recompensada: fez o segundo gol palmeirense, o da virada. NOTA 6,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
FELIPE ANDERSON – Substituiu Facundo Torres aos 11 minutos do segundo tempo. Embora com futebol muito burocrático (segue sem realmente estrear, pois não mostra o futebol que tinha na Lazio-ITA), não comprometeu. NOTA 6,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
FLACO LÓPEZ – Entrou no lugar de Sosa aos 11 minutos do segundo tempo e mudou o jogo, dando objetividade ao ataque, fazendo a jogada do pênalti que ele cobrou e empatou o jogo, além de iniciar o lance do segundo gol, o da vitória. Foi quem decidiu. NOTA 7,0. Foto: Reprodução TV Globo
Foto: Reprodução TV Globo
ALLAN - Substituto de Vitor Roque na reta final. Pouco fez no pouco tempo que ficou em campo SEM NOTA. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
EMILIANO MARTÍNEZ - Entrou na reta final na vaga do cansado Aníbal Moreno. Jogou pouco tempo SEM NOTA. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
KHELLVEN - Substituiu MaurÃcio aos 44 do segundo tempo, fazendo a sua estreia pelo Palmeiras. Sem tempo para nada. SEM NOTA. Foto: Fabio Menotti/Palmeiras
Foto: Fabio Menotti/Palmeiras
TÉCNICO: ABEL FERREIRA - Sua escalação inicial não funcionou. Ele insistiu até os 11 minutos, quando colocou Flaco López , que deveria ter entrado desde o início. Felizmente o time venceu, mesmo pouco convincente. Mas Abel segue devendo. NOTA 5,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
CEARÁ - Time aplicado na defesa e que saiu na frente no início da etapa final. Levou a virada mas mostrou jogo consistente. Richardson foi o seu jogador mais regular. NOTA 7,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Felipe Santos / Ceará SC