Atuações do Vasco contra Atlético: Coutinho tem bons momentos, mas passa longe de ser decisivo

LÉO JARDIM - Não tinha o que fazer no chutaço de Gabriel Menino. Apareceu com duas boas defesas na primeira etapa. Nota 6,0 - Foto: Matheus Lima / Vasco
Foto: Matheus Lima / Vasco
PAULO HENRIQUE - Teve chance de virar o placar em cabeceio que parou em defesaça de Everson. Deveria ter sido mais acionado pelos companheiros para explorar sua velocidade pelo corredor direito. Seguro na retaguarda, embora tenha recorrido a uma falta para interromper contragolpe e foi advertido com cartão amarelo. Nota 6,5 - Foto: Matheus Lima / Vasco
Foto: Matheus Lima / Vasco
JOÃO VICTOR - Precisou conviver com vaias desde o apito inicial. Jogou o feijão com arroz na defesa ao afastar cruzamentos pelo alto e apostar em algumas subidas pelos flancos. Nota 6,5 - Foto: Matheus Lima / Vasco
Foto: Matheus Lima / Vasco
Continua após a Publicidade
LUCAS FREITAS - Seu nervosismo inicial o levou a cometer faltas desnecessárias Apresentou falhas de posicionamento em um contragolpe puxado por Rony, bem como cedeu brechas nas costas. Por outro lado, fez algumas boas antecipações. Nota 6,0 - Foto: Matheus Lima / Vasco
Foto: Matheus Lima / Vasco
PUMA RODRÍGUEZ - Improvisado pelo lado esquerdo, apresentou as mesmas deficiências de quando atua pelo lado oposto. Além dos erros de passe, não passou segurança na retaguarda, e o gol de Menino foi justamente em cima dele. Em contrapartida, suas investidas seguidos de cruzamentos levaram perigo. Nota 5,5 - Foto: Matheus Lima / Vasco
Foto: Matheus Lima / Vasco
HUGO MOURA - Foi o cão de guarda da equipe, procurando fechar brechas. Entretanto, fez uma tomada de decisão errada ao evitar falta no começo da jogada do gol do Galo. O contragolpe atleticano surpreendeu a retaguarda cruz-maltina. Nota 6,0 - Foto: Matheus Lima / Vasco
Foto: Matheus Lima / Vasco
Continua após a Publicidade
TCHÊ TCHÊ - Pouco participativo no meio-campo. Ainda cometeu falhas quando o Vasco tinha possibilidade de contragolpear. Arriscou finalização de fora da área e desperdiçou chance de fazer um gol no segundo tempo ao pegar rebote de escanteio. Nota 6,0 - Foto: Matheus Lima / Vasco
Foto: Matheus Lima / Vasco
PHILIPPE COUTINHO - Apareceu para organizar a equipe, com boa ligação no meio de campo, e sofreu pênalti convertido por Vegetti. Armou boas jogadas, mas ainda assim não foi decisivo. Desperdiçou uma chance de ouro ao ficar frente a frente com Everson. Nota 6,5 - Foto: Matheus Lima / Vasco
Foto: Matheus Lima / Vasco
NUNO MOREIRA - Pouco participativo, passou longe da atuação que teve frente ao CSA. Ficou fixo na ponta esquerda e não rendeu. Foi sacado no começo da etapa final. Nota 4,0 - Foto: Matheus Lima / Vasco
Foto: Matheus Lima / Vasco
Continua após a Publicidade
RAYAN - Puxou contragolpes, mas faltou visão de jogo para tomar as melhores decisões. Assim, não conseguiu criar boas jogadas. Além disso, falhou em dois cabeceios pelo alto, o que evidencia a necessiddae de aprimoramento. Nota 5,0 - Foto: Matheus Lima / Vasco
Foto: Matheus Lima / Vasco
DAVID - Não levou a melhor sobre seus marcadores em momeno algum da partida. Para piorar, perdeu um contragolpe para despespero da torcida. Nota 4,5 - Foto: Matheus Lima / Vasco
Foto: Matheus Lima / Vasco
Continua após a Publicidade
GARRÉ - O argentino falhou em praticamente todas as suas ações ao substituir Coutinho. Ainda não justificou sua contratação no começo da temporada. Nota 4,0 - Foto: Matheus Lima / Vasco
Foto: Matheus Lima / Vasco
VICTOR LUIS - Entrou nos minutos finais, portanto teve pouco tempo para ser avaliado. Fica SEM NOTA - Foto: Matheus Lima / Vasco
Foto: Matheus Lima / Vasco
TÉC. FERNANDO DINIZ - Apostou em Puma improvisado pelo lado esquerdo e viu o gol do Atlético sair justamente em cima do uruguaio. O time, porém, teve o mérito de não se abater e buscar o empate. Na etapa final, porém, o jogador manteve atuação abaixo da média, além de não conseguir se encaixar no time após as substituições no decorrer do jogo. Nota 5,0 - Foto: Matheus Lima / Vasco
Foto: Matheus Lima / Vasco