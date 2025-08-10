Atuações do Santos contra o Cruzeiro: Três destaques numa vitória excepcional

GABRIEL BRAZÃO – Mais uma vez, uma atuação excelente, com defesas incríveis. Uma, em cabeçada de Kaiki, está entre as melhores do Brasileirão. Peça vital para a vitória santista. NOTA 8,5. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
MAYKE – Levou o maior sufoco no primeiro tempo, com Kaiki Bruno vindo muito pelo seu lado. Na segunda etapa, um jogo muito mais sóbrio, sustentando na defesa com um bom apoio do meio de campo. NOTA 6,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
LUISÃO – Surpresa na escalação, na vaga do lesionado Luan Peres. Apesar de alguns erros de posicionamento em lances de chuveirinho no primeiro tempo, conseguiu fazer bons cortes e, no segundo tempo, teve atuação destacada, anulando Kaio Jorge. NOTA 6,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
GIL – Sofreu demais no primeiro tempo, pois o Cruzeiro massacrou e estava toda hora na área. Falhou na marcação no lance do gol de Fabrício Bruno, que apareceu sozinho. Mas cresceu na etapa final e foi bem no desarme e na saída de bola. NOTA 6,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
SOUZA – Ganhou a posição e, mais uma vez, mostrou sua importância. Apesar de perder algumas bolas para William (o gol do Cruzeiro saiu pelo seu lado), salvou o time pelo menos três vezes com cortes estratégicos. NOTA 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
RINCÓN - Amarelado logo no início do jogo por falta mais forte, teve de maneirar um pouco nas entradas duras e o Cruzeiro jogou muito em cima do volante, principalmente Matheus Pereira. Como era presa fácil e a expulsão era questão de tempo, saiu no intervalo para a entrada de Zé Rafael NOTA 5,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
GABRIEL BONTEMPO - No primeiro tempo, uma boa jogada levando o time ao ataque e só. Pouco criativo e não conseguindo fechar espaços na marcação. NOTA 6,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
ROLLHEISER - Apagado na sua função principal, que era levar a bola e procurar triangular com Neymar. Como não saiu da marcação dos volantes cruzeirenses, saiu no intervalo para a entrada de Tiquinho Soares. NOTA 4,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC
BARREAL - Uma nulidade no primeiro tempo, não conseguindo nada pelos flancos nas poucas bolas que recebeu. Um pouco mais eficaz ajudando o lateral. Saiu para a entrada de Caballero, no intervalo. NOTA 4,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC
NEYMAR - Anulado pela defesa e recebendo poucas bolas, fez sua primeira boa jogada aos 31 minutos, puxando um contra-ataque que não deu em nada. Perdeu um gol feito na pequena área. E no segundo tempo deu uma finalização que quase saiu fora do Mineirão, além de outro chute que em condições normais seria gol e ele perdeu. Mal. NOTA 4,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
GUILHERME - Tentou através da velocidade assustar a defesa do Cruzeiro. Fez uma ótima jogada dando de bandeja para Neymar marcar e isolar no fim do primeiro tempo. No segundo tempo, apareceu muito bem colocado para empatar o jogo concluindo cruzamento de Caballero e fez um jogadaço, dando passe para o gol de Caballero. Ao lado de Brazão, o melhor em campo. NOTA 8,5. Foto: Raul Baretta / Santos
ZÉ RAFAEL - Entrou no lugar de Rincón, que estava amarelado no intervalo. Depois de um início irregular, mostrou eficiência na marcação, arrumando o meio de campo. NOTA 6,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
CABALLERO - Substituiu Barreal no intervalo, para dar maior força ofensiva. A primeira coisa que fez, com um minuto em campo, foi levar amarelo. Mas depois disso roubou a cena, com boas jogadas, dando o passe para o gol de Guilherme e fazendo o gol da vitória do Santos no fim. NOTA 8,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
TIQUINHO SOARES - Substituiu o apoiador Rollheiser no intervalo para ser a referência no ataque. Contudo foi discretíssimo. Uma mudança que ofereceu pouca coisa além de prender os zagueiros em alguns momentos. NOTA 5,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC
ESCOBAR - Entrou nos acréscimos substituindo Guilherme. Mal tocou na bola SEM NOTA 6,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
JOÃO SCHMIDT - Outro que foi a campo apenas aos 47 do segundo tempo, numa troca para se ganhar tempo na vaga de Neymar SEM NOTA. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
TÉCNICO: GABRIEL XAVIER - Sua escalação oficial não fluiu e o time foi massacrado. Graças a Brazão, saiu perdendo por 1 a 0. Mas fez mudanças estratégicas com a entrada de três jogadores para a etapa final. Assim, o Santos, além de equilibrar, virou o jogo. Zé Rafael e Caballero merecem um lugar entre os titulares. NOTA 6,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
