Atuações do Cruzeiro contra o Santos: Ótimo primeiro tempo. Mas vacila no fim

CASSIO - Seguro quando acionado e sem culpa nos gols. NOTA 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
WILLIAM - Com o Santos recuado, apareceu muito no apoio, buscando cruzamentos e passes em profundidade. Isso mesmo com Neymar jogando em seu setor. Menos intenso no segundo tempo, e mandou mal no gol de Guilherme, que entrou livre nas suas costas para empatar o jogo NOTA 5,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
FABRÍCIO BRUNO - Levou a melhor na maioria das jogadas no primeiro tempo e apareceu na frente para fazer um gol. Na etapa final, poderia estar mais ligado no gol de Guilherme e teve um lance em que Neymar o deixou no chão. Ainda assim, tem uma das melhores notas do Cruzeiro. NOTA 7,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Continua após a Publicidade
VILLALBA – Cometeu erros graves e infantis. No primeiro tempo, atravessou uma bola no fogo e só não saiu o gol porque Neymar, livre, chutou na lua. E no fim, não ficou ligado na infiltração de Caballero, que chutou para fazer o gol da virada. NOTA 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
KAIKI BRUNO – É um lateral excelente no ataque, aparecendo tanto em jogadas pelo flanco esquerdo quanto entrando na área como elemento surpresa. Quase fez um belo gol de cabeça: Brazão fez uma das defesas do campeonato. Também finalizou com perigo em outros bons momentos de Brazão. No segundo tempo, deu espaço para o cruzamento de Caballero no primeiro gol do Santos e deixou o mesmo Caballero desmarcado no segundo gol. Erros que afundaram o que ele fez de bom no primeiro tempo. NOTA 5,0. Foto: G
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
LUCAS ROMERO – Bom jogo na marcação e saindo com a bola. Manteve uma boa pegada no segundo tempo. Como o Santos pouco fez pelo meio, precisou buscar os flancos. Correto na ajuda ao lateral. NOTA 6,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Continua após a Publicidade
LUCAS SILVA – Um pouco inferior a Romero, pois fez um bom primeiro tempo, mas cansou nitidamente no fim. Foi até surpresa Gabigol entrar na vaga de Romero e não na sua posição. Mais prós do que contras. NOTA 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
CHRISTIAN – Muito ativo no primeiro tempo, buscando jogar pelos flancos e ajudar na marcação, até com certa virilidade (levou amarelo por falta em Neymar). Sofreu uma falta na área em que o juiz não marcou pênalti — lance muito reclamado pelos cruzeirenses. Saiu aos 25 da etapa final para dar lugar a Matheus Henrique. NOTA 6,0. Foto:: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
WANDERSON – Foi quem menos apareceu no setor ofensivo do Cruzeiro, fazendo mais um papel tático, puxando a marcação pelo flanco do que em jogadas individuais. No segundo tempo, com pouco brilho, saiu para a entrada de Marquinhos. NOTA 5,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
KAIO JORGE - Sempre pressionando a zaga, tentando duas bicicletas, quase marcando em sobra de Brazão e segurando os zagueiros. Fez um gol que acabou anulado no segundo tempo. Desta vez passou em branco. NOTA 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
MATHEUS HENRIQUE – Entrou na vaga de Christian aos 25 minutos da etapa final e não fez nada demais. Mais do mesmo. NOTA 5,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Continua após a Publicidade
MARQUINHOS – Entrou na vaga de Wanderson aos 25 minutos do segundo tempo. Assim como Matheus Henrique, não fez diferença a favor de seu time. NOTA 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
GABIGOL - Substituiu Lucas Romero aos 35 minutos do segundo tempo. Pouco tocou na bola. NOTA 5,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
TÉCNICO: LEONARDO JARDIM – Seu time foi muito bem no primeiro tempo, fazendo 1 a 0 e com possibilidade de fazer pelo menos mais dois gols. Na etapa final, perdeu a dominância. E as suas substituições não deram resultado. Acabou perdendo um jogo que parecia vitória certa. NOTA 5,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro