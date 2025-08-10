Atuações do Grêmio contra o Sport: Leão triunfa na Arena e torcida protesta

TIAGO VOLPI: Sem culpa no gol do Sport, evitou que o placar fosse maior na Arena com boas defesas. Foi um dos poucos que se salvou. NOTA: 6,5. Foto: Lucas Uebel/Grêmio
CAMILO.: Um dos alvos da torcida do Grêmio, errou praticamente tudo o que tentou, seja na defesa ou no ataque. Saiu no segundo tempo sob muitas reclamações. NOTA: 4,0. Foto: Lucas Uebel/Grêmio
BALBUENA: Assim como Volpi, fez um jogo melhor que os demais, mas ainda falta entrosamento com os novos companheiros. NOTA: 5,5. Foto: Paulo Paiva / Sport
WAGNER LEONARDO: Tomou a bola nas costas no gol do Sport e sofreu bastante com o ataque adversário. Não conseguiu repetir as atuações decentes que justificaram sua contratação pelo Vitória. NOTA: 3,5 Foto: Lucas Uebel/Grêmio
MARLON: Assim como seu companheiro de defesa, Marlon deixou Matheusinho passar sozinho e não conseguiu impedir o gol adversário. No ataque, foi nulo e não colaborou com a equipe. NOTA: 4,5. Foto: Lucas Uebel/Grêmio
DODI: Muito preso na marcação e sem chances de ajudar no ataque, foi facilmente envolvido pelo meio do Sport na defesa. NOTA: 4,5. Foto: Lucas Uebel/Grêmio
EDENÍLSON: Muito mal durante toda a partida, não marcou e contribuiu ainda menos no ataque. Forçou lançamentos e passes. Deixou o campo vaiado por toda a Arena. NOTA: 4,0 Foto: Lucas Uebel/Grêmio
RIQUELME: Jovem, com boa técnica e velocidade, mas sozinho não conseguiu criar perigo. Tentou até onde pôde, mas esbarrou no péssimo dia dos companheiros. NOTA: 5,5.Foto: Lucas Uebel/Grêmio
ALYSSON: Pareceu muito nervoso durante o jogo e recebeu um cartão amarelo bobo. Não aproveitou a oportunidade que teve. NOTA: 4,0 Foto: Lucas Uebel/Grêmio
BRAITHWAITE: Provavelmente, foi um dos piores jogos do atacante em sua passagem pelo Imortal. Não criou nada e não levou perigo à meta do Sport. Ainda levou cartão amarelo e está fora do próximo jogo. NOTA: 4,0. Foto: Lucas Uebel/Grêmio
CRISTIAN OLIVEIRA: Não conseguiu jogar nem colaborar com os companheiros de ataque, mesmo contra uma defesa frágil. Deixou o campo quando o placar já marcava 1 a 0. NOTA: 4,0 Foto: Lucas Uebel/Grêmio
ARAVENA: Mudança que não surgiu nenhum efeito na partida. NOTA: 4,0. Foto: Lucas Uebel/Grêmio
CARLOS VINÍCIUS: Entrou, fez sua estreia, teve uma grande chance e pode ser melhor aproveitado com o tempo. NOTA: 5,0. Foto: divulgação
CRISTALDO: Perdeu a titularidade e o espaço no time, no entanto, quando entra, não mostra se merece voltar aos 11. Jogo bastante ruim. NOTA: 4,0. Foto: Lucas Uebel/Grêmio
VILLASANTI: Situação igual de Cristaldo, perdeu espaço e quando entra não consegue ajudar o time, igual diante do Sport. NOTA: 4,0.Foto: Lucas Uebel/Grêmio
AMUZU: Entrou no final e pouco fez. NÃ£o obteve espaÃ§o para levar perigo. NOTA: 4,0. Foto: Lucas Uebel/GrÃªmio
MANO MENEZES: Mais uma partida para o torcedor do Grêmio esquecer. Mano Menezes viu seu time ser batido em casa pelo lanterna, com um placar que poderia ter sido maior. Nas mudanças feitas durante o segundo tempo, ele não conseguiu modificar o estilo de jogo nem levar perigo ao gol do Sport. NOTA: 4,0 Foto: Lucas Uebel/Grêmio
SPORT: O Leão não teve medo de ir para cima do Grêmio e foi recompensado com a primeira vitória no Brasileirão. Em campo, Matheusinho e Léo Pereira brilharam e tiveram uma atuação muito boa, enquanto a defesa conteve as investidas do time gaúcho. Foi uma vitória para animar o torcedor. NOTA: 8,0Foto: Paulo Paiva / Sport
