Atuações do São Paulo contra o Atlético Nacional: Rafael, o herói

RAFAEL - Duas defesas decisivas no segundo tempo. Uma em chute de Hinestroza e também na segunda cobrança de pênalti de Cardona. Essencial para o São Paulo. Saiu como o herói. NOTA 8,0. Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net
CÉDRIC SOARES - No primeiro tempo, foi perigoso aparecendo no apoio, mas errando na hora dos cruzamentos. Na defesa, travou bia disputa com Marlos Moreno, perdendo algumas vezes. No geral, atuação correta. NOTA 6,0. Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net
FERRARESI – Mandou mal. Nem tanto pelo lance do primeiro pênalti (bola no braço), mas pelas falhas na marcação a Marlos Moreno e insegurança em vários lances. Na etapa final, um pouco melhor, salvando uma bola que antes foi na trave em chute de Marlos Moreno. Mas fez seu segundo pênalti no jogo, desta vez desnecessário. NOTA 4,0. Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net -
ALAN FRANCO - O mais seguro da defesa, cortando a maioria das bolas que apareceram pelo seu lado e dando uma ajuda aos dois companheiros de zaga. NOTA 7,0. Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net
SABINO – Altos e baixos. Bom primeiro tempo, mas vacilante na etapa final, não sendo um bom auxiliar na ajuda ao lateral. NOTA 5,5. Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net
ENZO DÍAZ – Correto quando buscou o apoio no primeiro tempo. Mas perdeu muitos lances na ala esquerda na marcação, principalmente quando Hinestroza jogou em cima dele. No segundo tempo, perdeu muitas bolas na defesa e deu espaço para Hinestroza quase marcar. Deixou a desejar. NOTA 5,0. Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net
BOBADILLA - Seu papel defensivo foi importante, fechando o meio de campo. Mas com tamanha retranca, o SÃ£o Paulo precisava um pouco mais dele no apoio. Saiu aos 33 da etapa final para a entrada de Pablo Maia. NOTA 6,0. Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net
MARCOS ANTÔNIO – Depois de um início em que não encontrou o seu espaço, se tranquilizou e passou a ser o cara que iniciou algumas das boas jogadas do São Paulo no primeiro tempo. Na etapa final, apareceu mais na marcação, não vacilando nos combates, mas sem aparecer na frente. NOTA 6,0. Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net
ALISSON – Lutou bastante ajudando na marcação, mas apareceu pouco no apoio. Cansou no segundo tempo e saiu logo após perder em velocidade para Hinestroza, aos 16 minutos, em um lance em que a bola foi na trave. Rodriguinho entrou em seu lugar. NOTA 5,0. Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net
LUCIANO – Um passe em profundidade para Enzo Díaz no primeiro tempo e nada mais. Anulado pela defesa dos colombianos. Saiu tardiamente, aos 33 da etapa final, para a entrada de Ferreirinha NOTA 4,0. Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net
ANDRÉ SILVA – Muito apagado, não saiu da marcação dos zagueiros e isolou a única chance que teve no primeiro tempo. Seguiu inoperante no segundo tempo e cedeu lugar para a entrada de Lucas Moura, aos 16 minutos. NOTA 4,0. Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net
RODRIGUINHO - Substituiu Alisson. Teve maior ímpeto ofensivo, mas a atitude nos primeiros minutos em campo foi se esvaindo aos poucos. Sem eficácia. NOTA 5,0. Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net
LUCAS MOURA - Entrou aos 16 minutos do segundo tempo e mostrou que ainda está longe da melhor forma física após a lesão. Passes burocráticos. NOTA 5,0. Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net
FERREIRINHA - Substituto de Luciano aos 33 do segundo tempo. Pouco fez. NOTA 5,0. Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net
PABLO MAIA - Substituiu Bobadilla aos 33 minutos da etapa final, ajudando a fechar os espaços e segurar o empate sem gols. NOTA 5,0. Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net
LUAN - Entrou apenas aos 45 minutos da etapa final no lugar de Marcos Antônio. SEM NOTA. Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net
TÉCNICO: HERNÁN CRESPO – Montou seu time como vem fazendo fora de casa: três zagueiros, alas mais recuados e meio de campo com volantes, o que deixa o time fechado, mas com pouco poder de fogo. Mas deu resultado, apesar da pressão de um rival que mandou duas bolas na trave e perdeu dois pênaltis. NOTA 6,0 Foto: Divulgação / Conmebol
ATLÉTICO NACIONAL – Foi dominante, mas falhou nos arremates e perdeu dois pênaltis com o astro Cardona. Os melhores foram Marlos Moreno e Hinestroza. NOTA 6,5 Foto: Divulgação / Conmebol
