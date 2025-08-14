Atuações do Atlético contra o Godoy Cruz-ARG: Galo sofre mas vence no talento do ataque

NATANAEL - Teve uma atuação discreta e cometeu uma falta dura que lhe rendeu um cartão amarelo. Foi substituído no início do segundo tempo. NOTA: 5,0. Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza / Atlético
JUNIOR ALONSO - Partida infeliz do zagueiro. Cometeu o erro primário no corte que originou o gol adversário e ainda recebeu um cartão amarelo. Uma falha que quase custou caro. NOTA: 4,0. Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza / Atlético
ARANA - Um dos mais lúcidos do time no primeiro tempo. Teve um gol bem anulado pelo VAR e foi o autor do cruzamento que resultou no gol de empate. Válvula de escape pela esquerda. NOTA: 7,0. Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza / Atlético
GABRIEL MENINO - Assim como Franco, esteve perdido na marcação durante o primeiro tempo e não conseguiu dar qualidade à saída de bola. Foi corretamente substituído no intervalo. NOTA: 4,5. Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza / Atlético
GUSTAVO SCARPA - O time precisava de sua criatividade, mas ela não apareceu. Tentou algumas jogadas, mas esteve longe de suas melhores atuações e foi sacado no intervalo. NOTA: 5,0. Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza / Atlético
CUELLO - Brigou o jogo inteiro e foi recompensado. Mostrou oportunismo para estar no lugar certo e empatar a partida. Sua insistência foi premiada, apesar de um cartão amarelo. NOTA: 7,5. Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza / Atlético
RONY - Enquanto esteve em campo, foi um dos que mais tentaram. Teve uma ótima cabeçada defendida pelo goleiro e participou do lance do gol anulado. Foi substituído no intervalo. NOTA: 6,0. Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza / Atlético
HULK - O homem da decisão. Mesmo bem marcado, buscou o jogo, parou em uma grande defesa em cobrança de falta e, no fim, mostrou sua categoria para marcar o gol da virada e da classificação. NOTA: 8,5. Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza / Atlético
BIEL - Entrou e mudou o jogo. Deu velocidade e verticalidade ao time pela ponta, sendo uma tormenta para a defesa argentina. Deu o cruzamento que originou a assistência para o gol de Hulk. NOTA: 8,0. Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza / Atlético
ALEXSANDER - Ajudou a arrumar o meio-campo no segundo tempo. Deu mais combate e segurança ao setor, que havia sido muito vulnerável na primeira etapa. NOTA: 6,5. Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza / Atlético
IGOR GOMES - Qualificou o passe no meio-campo. Entrou bem, ganhou faltas importantes e ajudou a dar a dinâmica que faltava ao time. Até chapéu aplicou no adversário. NOTA: 7,0. Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza / Atlético
DUDU - Entrou com mais de 35 minutos para jogar, mas teve uma participação muito discreta, sem conseguir criar lances de perigo ou dar sequência às jogadas. NOTA: 5,5. Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza / Atlético
REINIER- Entrou nos minutos finais e foi decisivo. Mostrou inteligência e frieza ao ajeitar de peito a bola para Hulk marcar o gol da vitória. Uma participação curta e perfeita. NOTA: 7,5. Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza / Atlético
CUCA - Leu o jogo perfeitamente. Seu time foi muito mal no primeiro tempo, mas ele corrigiu tudo no intervalo com três substituições que mudaram a cara da partida. As trocas foram fundamentais para a virada heroica. NOTA: 8,0. Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza / Atlético
GODOY CRUZ - Time argentino foi valente e taticamente aplicado no primeiro tempo, mas recuou demais na etapa final e não suportou a pressão e a qualidade do banco do Galo. NOTA: 6,0.Foto: Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza / Atlético