Atuações do Botafogo contra a LDU: Vitinho e Artur se destacam

JOHN – Defesa cinematográfica em voleio de Cardona. Alguns problemas nas saídas de bola, mas seguro debaixo das traves nesta a volta ao time. NOTA: 6,5. Foto: Vitor Silva
Foto: Vitor Silva/Botafogo
VITINHO – Um pouco mais preso do que Alex Telles, mas com qualidade no apoio quando participou. Na defesa, um primor. Salvou dois prováveis gols da LDU: primeiro, cobrindo a defesa do outro lado do campo e abafando na hora exata; depois, ainda no primeiro tempo, salvando de cabeça quando o chute de Villamil já estava entrando. O melhor. NOTA: 8,0. Foto: Vitor Silva
Foto: Vitor Silva/Botafogo
DAVID RICARDO – Fazia jogo razoável, apesar de algumas dificuldades nas disputas com os atacantes da LDU. Saiu machucado aos 36 minutos do primeiro tempo. NOTA: 6,0. Foto: Vitor Silva
Foto: Vitor Silva/Botafogo
Continua após a Publicidade
ALEXANDER BARBOZA – Dominou o seu setor, evitando que a LDU construísse jogadas de grande perigo. E foi muito correto ajudando o lateral. Mais m jogo consistente, NOTA: 7,0. Foto: Vitor Silva
Foto: Vitor Silva/Botafogo
ALEX TELLES – Participativo ofensivamente, especialmente no lance do gol, quando cruzou para Artur marcar. Na etapa final, apareceu menos na frente. Atrás, teve trabalho, mas segurou bem. NOTA: 6,5. Foto: Vitor Silva
Foto: Vitor Silva/Botafogo
DANILO – Bom na marcação, mas poderia ter avançado mais para ajudar na criação, já que Savarino e Montoro não estavam bem. Saiu durante o segundo tempo. NOTA: 6,5. Foto: Vitor Silva
Foto: Vitor Silva/Botafogo
Continua após a Publicidade
MARLON FREITAS – Assim como Danilo, foi seguro na marcação e na saída de bola, mas apareceu pouco no apoio ofensivo. Pelo excelente jogo defensivo, o melhor da meiúca NOTA: 7,0. Foto: Vitor Silva
Foto: Vitor Silva/Botafogo
SAVARINO – Bem marcado, fez um jogo mais apagado que o habitual. Pouco efetivo no ataque, o que sobrecarregou Artur, que precisou recuar para buscar os ataques. Corretamente substituído no segundo tempo. NOTA: 5,0. Foto: Vitor Silva
Foto: Vitor Silva/Botafogo.
MONTORO – Deixou a desejar. Participou pouco da construção e, quando caiu pelo lado, foi ineficaz. Demorou para ser substituído. Um dos mais apagados em campo. NOTA: 4,5. Foto: Vitor Silva
Foto: Vitor Silva/Botafogo
Continua após a Publicidade
ARTUR – Deu velocidade aos ataques do Botafogo e foi a principal referência ofensiva da equipe. Mostrou oportunismo ao marcar o gol com apenas 14 segundos de jogo, um dos mais rápidos da história da Libertadores. Como os criadores estavam mal, precisou recuar bastante para buscar jogo, o que acabou sobrecarregando seu desempenho. Ninguém entendeu muito bem quando Davide Ancelotti o tirou de campo aos 16 minutos da etapa final, justamente quando era o melhor do setor ofensivo. NOTA: 7,5. Foto: V
Foto: Vitor Silva/Botafogo
ARTHUR CABRAL – Teve um mérito inquestionável ao roubar a bola logo na saída de jogo e iniciar o lance do gol relâmpago. No entanto, esse foi seu único grande momento: no restante, foi bem marcado e lento nas jogadas em que participou. Ainda assim apareceu em dois bons momentos no segundo tempo. Mas sem a eficácia necessária. NOTA: 5,5. Foto: Vitor Silva
Foto: Vitor Silva/Botafogo
MARÃ?AL â?? Substituiu o lesionado David Ricardo aos 36 minutos do primeiro tempo e atuou como zagueiro. Quase comprometeu em um dos primeiros lances (e levou amarelo), mas depois foi seguro, mesmo improvisado, fazendo um Ã³timo segundo empo, exatamente quando a LDU mais pressionou. NOTA: 6,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Vitor Silva/Botafogo
Continua após a Publicidade
MATHEUS MARTINS - Substituiu Artur aos 16 da etapa final e fez boas jogadas, melhorando o setor ofensivo do time. Foi dele as duas melhores jogadas do Fogão na reta final da partida. NOTA 6,5. Foto: Vitor Silva/Botafogo.
Foto: Vitor Silva/Botafogo
CORREA - Substituto e Montoro aos 16 minutos do segundo tempo. Teve poucos momentos para buscar o seu jogo. Ainda assim quase fez um gol no finzinho da partida. NOTA 5,5. Foto: Vitor Silva/Botafogo.
Foto: Vitor Silva/Botafogo
ALLAN - Substituiu Danilo aos 25 minutos do 2º tempo, mas sem fazer grande diferença no andar da carruagem do Botafogo NOTA 5,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo.
Foto: Vitor Silva/Botafogo
Continua após a Publicidade
NATAN FERNANDES - Entrou na vaga de Savarino aos 25 minutos do 2º tempo mas tirando uma jogada mais qualificada, teve pouco protagonismo. NOTA 5,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo.
Foto: Vitor Silva/Botafogo
TÃ?CNICO: DAVID ANCELOTTI - O Botafogo apresentou altos e baixos durante o jogo. De bom, a qualidade defensiva. De ruim, um ataque pouco efetivo que dependeu primeiramente de Artur e, depois, de Matheus Martins, lobos solitÃ¡rios num ataque que era pouco incisivo. NOTA 5,5. Foto: Vitor Silva/Botafogo.
Foto: Vitor Silva/Botafogo
LDU: Levou um gol com 14 segundos, mas conseguiu manter uma boa postura e toque de bola qualificado, com bastante perigo atacando pela direita. Cornejo, que quase fez um golaço, foi seu jogador de maior destaque. NOTA 6,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Vitor Silva/Botafogo