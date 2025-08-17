Atuações do Atlético contra o Grêmio: Golaço do Scarpa. E só

EVERTON - Sem culpa nos gols. Mas a verdade é que fez apenas duas defesas mais difíceis. NOTA 5,5. Foto: Pedro Souza / Atlético
NATANAEL – Ainda parece tímido quando parte para o ataque, apoiando bem menos do que Arana. Não comprometeu, mas precisa ser mais efetivo. Saiu para a entrada de Biel aos 22 do 2º tempo. NOTA: 5,0. Foto: Pedro Souza / Atlético
IVÁN ROMÁN – Após bom primeiro tempo, foi vacilante na etapa final, falhando principalmente na cobertura ao lateral. NOTA: 4,0. Foto: Divulgação/ Atlético
JUNIOR ALONSO – Fez um bom primeiro tempo, mas começou a ficar inseguro nos ataques do Grêmio, perdendo disputas fáceis. No fim, ainda foi expulso por trocar empurrões com Dodi. NOTA: 3,0. Foto: Pedro Souza / Atlético
ARANA – Muito bem no apoio, construindo ótimas jogadas e chegando ao fundo com facilidade para cruzar. Contudo, falhou no gol de Edenilson: o gremista se antecipou a Arana para marcar. No segundo tempo, teve altos e baixos, mas caiu de produção no fim. NOTA: 5,0. Foto: Pedro Souza / Atlético
ALAN FRANCO – Foi o volante que ficou mais preso, fechando espaços e dando liberdade para Alexsander ir mais à frente. Bom nos passes de média distância. Assim como o time, caiu de produção no segundo tempo. NOTA: 5,0. Foto: Pedro Souza / Atlético
SCARPA – Muito diferenciado nos passes, além de cair pelo flanco direito e pelo centro para buscar o jogo. E o gol que marcou no primeiro tempo, de fora da área, entra no rol dos mais bonitos do ano. No segundo tempo, buscou organizar o time, que perdeu poder de fogo. Mas uma estrela só não faz verão. NOTA: 6,5. Foto: Pedro Souza / Atlético
REINIER – Está se encaixando bem no time, trabalhando com Hulk e invertendo o posicionamento como falso 9 com o astro atleticano, conseguindo bons passes e flutuações. De negativo, o amarelo que levou ao simular uma falta inexistente. Caiu de rendimento no segundo tempo e Rony entrou em seu lugar. NOTA: 6,0. Foto: Pedro Souza / Atlético
Foto: Pedro Souza / Atlético
HULK – Ganhou várias disputas contra Kannemann nos primeiros minutos e buscou sair para chamar o jogo. Deu um passe inteligente para o golaço de Scarpa, mas foi figura quase nula na etapa final. NOTA: 5,5. Foto: Pedro Souza / Atlético
CUELLO – Bastante ativo, procurando, através da velocidade, criar jogadas. Mas foi perdendo força e, no segundo tempo, não conseguiu sucesso diante da boa marcação gremista. Acabou expulso por falta feia. NOTA: 3,0. Foto: Pedro Souza / Atlético
BIEL - Entrou aos 24 do segundo tempo no lugar de Natanael para dar mais força ofensiva ao Atlético, mas não foi feliz na sua tarefa. NOTA 4,5 - Foto: Reprodução Instagram
RONY - Sua entrada no lugar de Reinier na prática significaria que ele seria a referência ofensiva. Porém, não fez nada de eficaz na função. Peça quase nula - NOTA 4,0 - Foto: Foto: Pedro Souza / AtléticoFoto: Pedro Souza / Atlético
JÚNIOR SANTOS - Entrou na reta final, errou tudo que fez e foi responsável direto pelo lance do terceiro gol do Grêmio ao dar um passe errado. NOTA 3,5 - Foto: Pedro Souza / Atlético
IGOR GOMES - Entrou no fim no lugar de Alexsander e não fez nada que mereça citação - NOTA 5,0 - Foto: Pedro Souza / Atlético
TÉCNICO: CUCA - Montou uma equipe que dominou o primeiro tempo fazendo um bom jogo, mas seu time perdeu todo o encaixe na etapa final sendo presa fácil para o Grêmio nos contra-ataques. NOTA 5,0 - Foto: Pedro Souza / Atlético
