Atuações do Botafogo contra o Palmeiras: Santi é a única notícia boa

PONTE - Arisco, chegou à frente com perigo, pisou na área e teve uma boa chance, como elemento surpresa. Mas colocou para fora. Defensivamente, não esteve nos melhores dias. Errou um recuo e posicionamento. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Jeffinho - NOTA: 6,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
MARÇAL - Pecou em algumas saídas de bola. Mas teve uma boa recomposição. Vai se firmando como zagueiro diante das lesões que acometeram o elenco - NOTA: 6,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
BARBOZA - Ludibriado por Felipe Anderson, ficou na saudade no gol do Verdão. Sem o timing necessário para evitar o pior. No restante da partida, seguro. Mas o lance condiciona o seu desempenho. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Vitinho - NOTA: 5,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
Continua após a Publicidade
TELLES - Com pouca explosÃ£o, limitou-se a atirar bolas na Ã¡res quando cruzou o meio de campo. Defensivamente, cumpriu seu papel de fechar bem o corredor. Sem substituto, vai ficando extenuando conforme o tempo avanÃ§a - NOTA: 5,5 - Foto: Vitor Silvava/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
ALLAN - Combativo enquanto teve gás. Ganhou divididas, efetuou desarmes e ainda auxiliou o lado direito. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Danilo - NOTA: 7,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
FREITAS - Com muita liberdade de ação, teve a oportunidade de finalizar três vezes. Recuou a bola para Weverton, mandou longe do gol e chutou fraco. Deveria ser proibido de arrematar.
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
Continua após a Publicidade
SANTI - Usou o drible como arma para superar a marcação, participou de tabelas e armou ataques promissores. Enfim, jogou bola e teve uma atuação decente pelo Botafogo. Saiu para a entrada de Savarino - NOTA: 7,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
MARTINS - Aberto pela esquerda, não conseguiu levar vantagem no um contra um.
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
NATHAN - Enfiado entre os zagueiros do Palmeiras, não rendeu centralizado. Quando teve uma chance, se enrolou todo ao tentar dominar ao invés de chutar. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Montoro - NOTA: 4,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
Continua após a Publicidade
TUCU - Alérgico a gol. Saiu sozinho, na cara de Weverton. Consagrou o goleiro do Palmeiras. Gol inacreditavelmente perdido. Lento e com aquela preguiça habitual - NOTA: 3,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
SAVARINO - Logo de cara, obrigou Weverton a trabalhar. Depois, ainda fez o goleiro adversário se esticar todo para salvar o Palmeiras. Desta vez, estava mais ligado no jogo - NOTA: 6,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
DANILO - Entrou mal. Disperso, sem tempo de bola e chegando atrasado na marcação. Só teve correria e nada mais - NOTA: 4,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
Continua após a Publicidade
MONTORO - Fominha. Carregou a bola várias vezes, facilitando os desarmes da defesa adversária. Ficou devendo - NOTA: 4,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
JEFFINHO - Ameaçou promover um salseiro na defesa do Verde, mas faltou objetividade - NOTA: 5,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
VITINHO - Em pouco tempo, realizou uma boa ultrapassagem - NOTA: 6,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
Continua após a Publicidade
TÉCNICO: DAVIDE ANCELOTTI - Em uma tacada só, tirou os dois melhores de time. Talvez para poupá-los para quinta. Os suplentes do dia não foram bem. O time também falhou no último terço e pagou um alto preço pela falta de pontaria. Terminou o jogo sem nenhum zagueiro de ofício - NOTA: 4,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo