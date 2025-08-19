Atuações do Fluminense contra o América-COL: Recorde de Fábio e grande jogo de Canobbio

O jogo foi marcado pelo recorde do goleiro Fábio. Ele é, a partir de agora, o jogador de futebol com mais jogos na história. E ganhou homenagens, como o patch em sua camisa celebrando o feito. Foto: Marina Garcia/Fluminense
FÁBIO – Pouco trabalho, mas seguro quando acionado. Por se tornar, a partir de agora, o jogador com mais partidas na história do futebol, 1.391 jogos, merece, pelo conjunto da obra, NOTA 10. Foto: Marina Garcia/Fluminense
SAMUEL XAVIER â?? Boa opÃ§Ã£o no apoio e aparecendo muito no ataque. Perdeu um gol no primeiro tempo e foi bem na defesa, anulando quem caiu pelo seu setor. NOTA 7,5. Foto: Marina Garcia/Fluminense
MANOEL – Seguro sempre que acionado, anulando os atacantes do frágil América de Cali. Bom nas saídas de bola e, quando foi necessário, cobriu o lateral. NOTA 6,5. Foto: Marina Garcia/Fluminense
FREYTES – No mesmo nível de Manoel, sem cometer erros e com segurança nas antecipações e saídas de bola. Foto: Marina Garcia/Fluminense.NOTA 6,5. Foto: Marina Garcia/Fluminense
RENÊ – Apesar de fazer um jogo correto, foi menos ousado do que o outro lateral do time, Samuel Xavier, quando apareceu no apoio. Na defesa, seguro. NOTA 6,0. Foto: Marina Garcia/Fluminense
MARTINELLI – Bom iniciando as jogadas e sem muito trabalho na marcação. Apareceu na área e perdeu um gol feito no primeiro tempo. Na etapa final, outra vez entrou como elemento-surpresa e fez um bonito gol. NOTA 7,0. Foto: Marina Garcia/Fluminense
HÃ?RCULES â?? Ativo na marcaÃ§Ã£o e com muita qualidade nos passes. O passe que deu para o gol de Serna foi um primor. NOTA 7,0. Foto: Marina Garcia/Fluminense
LIMA – Como o América foi pouco ativo no ataque, teve pouco trabalho defensivo. No ataque, discreto. De bom, uma falta que cobrou no fim do primeiro tempo e passou perto. NOTA 5,0. Foto: Marina Garcia/Fluminense
CANOBBIO – Partida excelente, puxando ataques, fazendo cruzamentos perigosíssimos, triangulando bem com Samuel Xavier. E fez uma grande jogada, dando assistência para o gol de Martinelli. NOTA 8,5. Foto: Marina Garcia/Fluminense
SERNA – Primeiro tempo muito bom, buscando jogo pela esquerda, quase fazendo um gol de cabeça e abrindo o placar para o Flu. Manteve uma boa pegada e, por pouco, não deixou mais um no segundo tempo. NOTA 7,0. Foto: Marina Garcia/Fluminense
GUGA – Substituiu Samuel Xavier aos 23 minutos do segundo tempo. Bem menos intenso do que Samuel Xavier. Discreto no tempo que esteve em campo. NOTA 5,0. Foto: Marina Garcia
GANSO – Entrou no lugar de Lima aos 23 da etapa final, mas fez poucas jogadas na criação .O Flu já vencia por 2 a 0 e jogava em ritmo de treino. NOTA 5,0. Foto: Marina Garcia
KENO – Substituto de Serna aos 32 do segundo tempo. Não foi muito incisivo. NOTA 5,0. Foto: Marina Garcia
BERNAL – Entrou na vaga de Hércules aos 32 minutos do 2º tempo. Pouco a destacar. NOTA 5,0. Foto: Marina Garcia
JOHN KENNEDY – De volta ao Flu após empréstimo, substituiu Everaldo aos 36 da etapa final. Teve muita vontade, chegou a criar duas chances de gol, mas sem sucesso NOTA 5,0. Foto: Marina Garcia
TÉCNICO: RENATO GAÚCHO – Entrar com três jogadores mais recuados no meio de campo não pareceu a melhor escolha. Mas o fato é que o Fluminense, em nenhum momento, sofreu na partida. Triunfo fácil. NOTA 6,0. Foto: Marina Garcia
AMÉRICA DE CALI – Time muito frágil tecnicamente. Somente assustou o Fluminense em raras investidas de Barrios, seu melhor jogador. NOTA 4,0. Foto: Marina Garcia
