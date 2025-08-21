Atuações do Flamengo contra o Internacional: Um show de bola de todo time

VARELA – Muito bem na marcação a Wesley e Bernabéi e aparecendo muito no apoio, sempre de forma perigosa e quase fazendo um gol no primeiro tempo. NOTA: 7,0. Foto: Adriano Fontes / Flamengo
LÉO ORTIZ – Segurança total na defesa no primeiro tempo e com bom toque de bola iniciando as jogadas. NOTA: 7,0. Foto: Adriano Fontes / Flamengo
LÉO PEREIRA – No nível de Léo Ortiz, com um pouco mais de trabalho no auxílio ao lateral Alex Sandro e quase sempre com qualidade. Cometeu um erro de marcação no lance em que Borré quase marcou no fim., Mas também apareceu na frente para confundir a marcação do Internacional no gol de Pedro. NOTA: 7,0. Foto: Adriano Fontes/Flamengo
ALEX SANDRO – Como Alan Patrick, o jogador mais lúcido do Inter, caiu pelo seu setor no primeiro tempo. Ficou um pouco mais preso do que Varela, mas fez um jogo correto, embora discreto. NOTA: 7,0. Foto: Gilvan de Souza
SAUL – Uma segurança no auxílio ao lateral e fechando o meio de campo, além de passes muito eficientes. Vai ganhando espaço no time de Filipe Luís, como era esperado. NOTA: 7,0. Foto: Adriano Fontes / Flamengo
JORGINHO – Outro jogo impecável. Até agora, desde que chegou ao Flamengo, antes do Mundial, sempre muito bem posicionado, gerenciando o meio de campo e direcionando o posicionamento dos companheiros, além de passes precisos. NOTA: 7,5. Foto: Adriano Fontes / Flamengo
ARRASCAETA – Sempre buscou se movimentar para sair da marcação e distribuir o jogo próximo da área, como no passe para Varela quase marcar no primeiro grande ataque do jogo. E estava muito bem colocado para concluir o passe de Plata e abrir o placar para o Flamengo. NOTA: 7,0. Foto: Adriano Fontes / Flamengo
PLATA – Excelente opção pela direita. Ganhou quase todas em cima de Bernabéi e ainda ajudou na marcação de forma exemplar. Além disso, deu o passe para o gol de Arrascaeta em lance de muita inteligência. Sua doação merece aplausos. Faltou apenas buscar a finalização. NOTA: 7,5. Foto: Adriano Fontes / Flamengo
BRUNO HENRIQUE – Outro que lutou muito, iniciando a marcação, trocando passes e sendo perigoso. Iniciou a construção do gol de Arrascaeta saindo da área (era um 9 que caiu muito para os flancos). De ruim, o fato de cair algumas vezes em impedimento. Aliás, teve um gol anulado por isso. NOTA: 7,0. Foto: Adriano Fontes / Flamengo
SAMUEL LINO – Começou o jogo perdendo a disputa com Aguirre. Contudo, quando conseguiu o primeiro sucesso, depois dos 15 minutos, cresceu e passou a fazer boas jogadas. O gol do Flamengo saiu de um rebote de um chute seu. E quase fez o segundo gol ainda no primeiro tempo. NOTA: 7,0. Foto: Adriano Pontes/Flamengo
PEDRO - Entrou aos 29 da etapa final na vaga de Bruno Henrique e aproveitou a grande chance que teve para fechar o placar em 2 a 0. NOTA. 7,0. Foto: Adriano Fontes / Flamengo
LUIZ ARAÚJO - Substituiu Arrascaeta á na reta final, aos 37 minutos. Porém, mesmo com pouco tempo, fez pelo menos quatro boas jogadas e deu o passe para o gol de Pedro. NOTA. 7,0. Foto: Adriano Fontes / Flamengo
WALLACE YAN - Substituiu Plata aos 44 minutos do segundo tempo. Sem tempo para nada SEM NOTA. Foto: Adriano Fontes/Flamengo
AYTRON LUCAS - Outro que entrou aos 44 minutos da etapa final na troca tripla de Filipe Luís. Mal tocou na bola. SEM NOTA. Foto: Adriano Fontes/Flamengo
CEBOLINHA- O terceiro que entrou aos 44 minutos do segundo tempo. No lugar de Samuel Lino. Nada a destacar. SEM NOTA. Foto: Adriano Fontes/Flamengo
TÉCNICO: FILIPE LUÍS – Desta vez, deixou seu time mais recuado, chamando o Internacional para o seu campo e truncando o jogo, já que jogava pelo empate. Com o tempo, pediu para o time passar a trocar mais passes com seus cinco jogadores que iniciam o jogo (os dois Léo, Saul, Jorginho e Alex Sandro) ou ligações para a velocidade de Plata. Com isso, desnorteou o Internacional e ganhou o jogo. NOTA: 7,0. Foto: Adriano Fontes / Flamengo
