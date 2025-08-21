Atuações do Atlético contra o Godoy Cruz-ARG: Classificação sem (muitos) sustos

EVERSON - O nome da classificação. Fez pelo menos três defesas espetaculares, uma delas à queima-roupa, que mantiveram o time no jogo. Uma verdadeira muralha. Partida impecável. NOTA: 9,0. Foto: Pedro Souza/Atlético
NATANAEL - O herói improvável. Marcou o gol da vitória com um chute potente logo no início do segundo tempo, definindo o confronto. Recebeu um amarelo, mas foi decisivo. NOTA: 8,0. Foto: Pedro Souza/Atlético
VITOR HUGO - Teve um grande susto com o pênalti anulado pelo VAR no início, mas depois se recuperou e fez uma partida segura, afastando o perigo da área em momentos importantes. NOTA: 7,0. Foto: Pedro Souza/Atlético
JUNIOR ALONSO - Firme e bem posicionado, fez uma partida segura na zaga. Não deu espaços para os atacantes e foi importante para a solidez defensiva da equipe. NOTA: 7,0. Foto: Pedro Souza/Atlético
GUILHERME ARANA - Mais focado na marcação, foi fundamental para fechar o lado esquerdo. Não apoiou tanto o ataque, mas cumpriu com excelência seu papel tático na partida. NOTA: 6,5. Foto: Pedro Souza/Atlético
ALAN FRANCO - Levou um cartão amarelo cedo, o que limitou suas ações. Fez um jogo de contenção, ajudando a travar o meio-campo argentino, mas sem brilho. NOTA: 6,0. Foto: Pedro Souza/Atlético
ALEXSANDER - Muita entrega no meio-campo. Correu, marcou e ajudou a proteger a defesa. Teve participação mais combativa do que técnica. Foi substituído. NOTA: 6,5. Foto: Pedro Souza/Atlético
GUSTAVO SCARPA - O time sentiu falta de sua criatividade. Tentou alguns passes e finalizações, mas esteve bem marcado e não conseguiu criar grandes chances. Saiu sentindo dores. NOTA: 5,5. Foto: Pedro Souza/Atlético
CUELLO - Muita correria e pouca efetividade. Tentou jogadas individuais, mas errou cruzamentos e passes em momentos importantes. Faltou capricho. NOTA: 5,5. Foto: Pedro Souza/Atlético
RONY - Atuação muito apagada. Foi pouco acionado no ataque e não conseguiu criar nenhuma chance de perigo. Uma noite para ser esquecida. NOTA: 5,0. Foto: Pedro Souza/Atlético
HULK - Bem marcado, não teve a mesma influência de sempre. Ajudou na marcação e tentou algumas jogadas, mas sem sucesso. Foi substituído para ser poupado. NOTA: 5,5. Foto: Pedro Souza/Atlético
REINIER - Entrou para ajudar a controlar o meio-campo e gastar o tempo. Cumpriu a função tática sem se destacar. NOTA: 6,0. Foto: Pedro Souza/Atlético
FAUSTO VERA -Entrou para fechar o meio-campo e acabou recebendo um cartão amarelo em uma falta dura. NOTA: 5,5. Foto: Pedro Souza/Atlético
IVAN ROMÁN - Entrou aos 44 minutos, também nos acréscimos, apenas para ajudar a segurar o resultado. Portanto, fica SEM NOTA.
JUNIOR SANTOS - Entrou aos 43 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos, e mal tocou na bola. Portanto, fica SEM NOTA.
CUCA - Montou uma estratégia inteligente e pragmática. O time soube sofrer, contou com seu goleiro e marcou o gol no momento certo. Gerenciou bem o resultado e garantiu a classificação sem sustos no fim. NOTA: 8,0. Foto: Pedro Souza/Atlético
GODOY CRUZ-ARG - Time argentino mostrou volume e pressionou, principalmente no primeiro tempo, mas parou em uma noite espetacular de Everson e pecou pela falta de pontaria. NOTA: 6,0. Foto: Pedro Souza/Atlético
