Atuações Cruzeiro contra o Internacional: Eficiência ofensiva garante vitória

CÁSSIO - Fez algumas defesas pontuais, mas foi pouco exigido. Além disso, não foi responsável diretamente pelo gol do Internacional. NOTA 5,5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
WILLIAM - Não teve boa atuação na primeira etapa, mas superior defensivamente a Wesley. No segundo tempo, compensou ao ser importante em jogada individual. Ele se antecipou, driblou o adversário e deu a assistência para o segundo gol do Cruzeiro. NOTA 6,5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
FABRÍCIO BRUNO – Não foi tão acionado defensivamente em comparação a outras partidas, já que o Inter concentrou seus ataques no outro lado da defesa do Cruzeiro, mas se sobressaiu pela atenção em lances. NOTA 5,5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
VILLALBA – Conseguiu boas antecipações, mas tomou decisões erradas em momentos de saída de bola. Levou perigo ofensivamente em bola cruzada na área, mas cabeceou para fora. NOTA 5,0 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
KAIKI BRUNO – Errou no gol do Internacional ao dar espaço para Tabata e não conseguiu bloquear a finalização. Melhorou defensivamente no segundo tempo, mas cometeu outros erros. NOTA 5,0 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
LUCAS ROMERO – Demonstrou sua importância para dar proteção ao time nos momentos em que esteve na fase ofensiva e também foi importante em inversão de bola que gerou o primeiro gol do Cruzeiro. NOTA 6,0 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
LUCAS SILVA – No geral, teve atuação tímida. Apesar disso, quase marcou o segundo gol do Cruzeiro na reta final do primeiro tempo em bola que sobrou na entrada da área. NOTA 5,0 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
MATHEUS PEREIRA - Principal jogador da equipe na partida. Na parte ofensiva, ele contribuiu em praticamente todos os lances e defensivamente também ajudou vencendo duelos. Atuação foi coroada ao marcar um golaço em que encobriu Rochet. NOTA 8,5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
WANDERSON – Participativo ofensivamente e foi coroado com assistência para Matheus Pereira. Também levou perigo em finalização e serviu Christian com cruzamento em clara chance perdida. Também doi importante válvula de escape. NOTA 7,0 - Foto: Rafael Vieira/Cruzeiro
KAIO JORGE – Bem na movimentação no campo de ataque pela forte marcação do Inter, especialmente em lance que originou espaço no lance do primeiro gol. Depois, atacou espaço e acertou finalização primorosa para fazer o segundo gol. NOTA 8,0 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
MATHEUS HENRIQUE – Fez uma função quase como um atacante aberto pela esquerda, diferentemente do habitual e teve rendimento tímido. NOTA 5,5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
EDUARDO – Colaborou ao dar maior movimentação no meio de campo. Também criou oportunidade clara, que Gabigol perdeu. NOTA 6,0 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
GABIGOL – Ajudou na criação de jogadas ao ir buscar a bola no campo de defesa. Ele contribuiu também ao se movimentar tanto pelos lados como pelo meio. Teve a chance de fazer o terceiro gol, mas não conseguiu tirar de Rochet. NOTA 6,0 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
KAIQUE KENJI – Teve pouco tempo em campo. SEM NOTA - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
LEONARDO JARDIM – Treinador teve êxito em escolher estratégia de um Cruzeiro com postura agressiva desde o começo de jogo com pressão na saída de bola do Internacional desde os primeiros passes, o que permitiu uma equipe totalmente dominante
INTERNACIONAL - Demonstrou rápida reação ao conseguir o empate, mas foi totalmente dominado pelo Cruzeiro na maior parte do jogo. NOTA 6, 0 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
