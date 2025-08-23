Atuações do Grêmio contra o Ceará: Cuellar e Volpi os melhores. Marcos Rocha estreia bem

THIAGO VOLPI - Uma Ã³tima intervenÃ§Ã£o fechando o chute de Pedro Raul no primeiro tempo e evitando o gol. Na etapa final, muito reflexo para evitar o gol de Galeano. Um dos melhores. NOTA 7,0. Foto: Lucas Uebel/GrÃªmio
MARCOS ROCHA – Fez um jogo seguro. O Ceará quase nada criou pelo seu lado do campo e, quando foi ao ataque, teve bons momentos. O passe para a cabeça de Edenilson foi primoroso. Menos intenso o segundo tempo. Mas sem comprometer. Boa estreia NOTA: 7,0. Foto: Lucas Uebel/Grêmio
BALBUENA – Mais um jogo consistente, sendo o xerifão da zaga e afastando quase todos os lances de perigo. Chegou pouco ao ataque, mas tomou conta da posição. No fim do primeiro tempo, sofreu uma falta por trás de Aylon e saiu machucado cedendo a vaga a Wagner Leonardo NOTA: 6,5. Foto: Lucas Uebel/Grêmio
KANNEMANN â?? Com um companheiro muito funcional na zaga, fez um jogo consistente, anulando boa parte investida na Ã¡rea e fazendo um corte essencial no primeiro tempo. Mas segue lento, perdeu na velocidade para Pedro Raul no lance mais perigoso do CearÃ¡ no primeiro tempo. Bom nas antecipaÃ§Ãµes. NOTA: 6,5. Foto: Richard Ducker / GrÃªmio FBPA
MARLON – Boa opção no apoio, mas levou algumas bolas nas costas uma delas gerou o lance de maior perigo do Ceará no primeiro tempo. NOTA: 6,0. Foto: Lucas Uebel/Grêmio
CUÉLLAR – Cadenciou o jogo e distribuiu os passes com qualidade. Na defesa, fechou bem os espaços. Foi um dos melhores do Grêmio. NOTA: 7,0. Foto: Lucas Uebel/Grêmio
ALEX SANTANA – Decepcionou. Deveria ser um criador mais efetivo, o que não aconteceu, obrigando Cuéllar a tentar fazer o trabalho que deveria ser dele. NOTA: 4,0. Foto: Lucas Uebel/Grêmio
EDENILSON – Quando apareceu como elemento-surpresa na área, teve seus melhores momentos. Uma cabeçada sua quase virou gol, se não fosse a grande defesa de Bruno Ferreira. Mas, na criação das jogadas, deixou a desejar. Saiu no intervalo para a entrada de Riquelme. NOTA: 6,0. Foto: Lucas Uebel/Grêmio
ALYSSON – Vontade e raça não faltaram. Por isso, foi o atacante com maior volume ofensivo. Mas esteve mal no arremate. Um chute de fora da área até foi bom, mas Bruno Ferreira defendeu. No segundo tempo, perdeu um dos gols mais feitos do jogo. Era a vitória do Grêmio em seus pés, e ele desperdiçou. NOTA: 5,5. Foto: Lucas Uebel/Grêmio
BRAITHWAITE – Destoou. Pouco conseguiu se livrar da marcação cearense e, quando buscou o jogo, não conseguiu mostrar a qualidade que todos conhecem. No segundo tempo, uma nulidade. NOTA: 4,0. Foto: Lucas Uebel/Grêmio
WAGNER LEONARDO – Substituiu o lesionado Balbuena no intervalo e fez um jogo correto nas antecipações, mas inseguro no jogo aéreo. NOTA: 6,0. Foto: Lucas Uebel/Grêmio
RIQUELME – Entrou no intervalo no lugar de Edenílson. Tentou fazer algumas jogadas individuais e teve vontade, mas sem fazer a diferença. E pior: sentiu uma lesão na coxa e saiu aos 29 minutos para a entrada de Aravena. NOTA: 5,0. Foto: Lucas Uebel/Grêmio
ARAVENA - Entrou no lugar de Roquelem aos 29 da etapa final. Nada a destacar. Apenas toquinhos sem eficácia. NOTA 5,0. Foto: Lucas Uebel/Grêmio
ANDRÉ - Substituiu Cristian Olivera aos 29 minutos do segundo tempo. Jogou dentro da área, mas não se saiu bem diante da marcação cearense. NOTA 5,0. Foto: Lucas Uebel/Grêmio
JARDIEL - Substituto de Braithwaite aos 44 do segundo tempo. Mal tocou na bola. SEM NOTA. Foto: Lucas Uebel/Grêmio 5
TÉCNICO: MANO MENEZES - Seu time teve altos e baixos na defesa e pouca criação no meio de campo, dependendo de trabalho dobrado de Cuellar, que fechada a defesa e tinha de distribuir o jogo. Mas o ataque não funcionou. Assim, o 0 a 0 foi natural. E poderia ser pior se Volpi não tivesse feito ótimas defesas. NOTA 4,0. Foto: Lucas Uebel/Grêmio
CEARÁ - Fez um bom jogo, cauteloso no ataque e com contra-ataques perigosos, construindo pelo menos três grandes chances. Lourenço foi seu melhor jogador. NOTA 6,0. Foto: Lucas Uebel/Grêmio
