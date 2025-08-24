Jogada 10

Atuações do Vasco contra o Corinthians: Frágil na marcação e ineficiente no confronto direto

  LÉO JARDIM - Não teve culpa nos gols do adversário, visto que os jogadores tiveram total liberdade para finalizar ou cabecear na pequena área.. NOTA: 5,5.
  PUMA RODRÍGUEZ - Teve enorme dificuldade para conter os avanços de Matheus Bidu em seu setor e foi por lá que surgiu a jogada do gol do adversário. NOTA: 3,0.
  HUGO MOURA - Atuou novamente como zagueiro, mas não conseguiu impedir que Maycon tivesse liberdade dentro da área para finalizar e abrir o placar. Na etapa final, tentou qualificar a saída de bola, mas não conseguiu corresponder. NOTA: 5,0.
  LUCAS FREITAS - Sofreu com a bola aÃ©rea e nÃ£o foi eficiente na marcaÃ§Ã£o durante os noventa minutos. NOTA: 4,5.
  LUCAS PITON - Pouco participativo no apoio, nÃ£o foi eficiente para efetuar cruzamentos e explorar o lado do campo. No sistema defensivo, tambÃ©m deixou a desejar na marcaÃ§Ã£o. NOTA: 5,0.
  TCHÊ TCHÊ - Era o melhor jogador do meio de campo vascaíno ao tentar dar ritmo e dinâmica ao setor, porém teve uma lesão e saiu de campo chorando. NOTA: 6,0.
  JAIR - Frágil na marcação, concedeu muitos espaços ao sistema ofensivo adversário e teve uma fraca atuação em São Januário. NOTA: 4,0.
  NUNO MOREIRA - O português esteve bem abaixo do que tem apresentado na temporada. Facilmente envolvido na marcação, não conseguiu ser o motor do meio de campo para que o time reagisse. NOTA: 5,0.
  COUTINHO - Não teve um bom rendimento e pouco foi efetivo para municiar o sistema ofensivo vascaíno. Levou perigo, apenas, com chutes de longa distância. NOTA: 5,0.
  RAYAN - Foi o jogador mais perigoso do ataque no primeiro tempo, já que carimbou a trave com um bonito chute de fora da área. Na etapa final, estufou a rede e voltou a incomodar. NOTA: 6,5.
  DAVID - Envolvido na marcaÃ§Ã£o, nÃ£o foi uma boa opÃ§Ã£o ofensiva, sem qualquer lance de muito perigo. NOTA: 4,5.
  VEGETTI - Entrou no fim do primeiro tempo e mostrou na etapa final o faro de artilheiro ao cobrar o pênalti com categoria. A bola, no entanto, pouco chegou em condição do centroavante finalizar ou cabecear mais vezes. NOTA: 6,0.
  CAUAN BARROS - Entrou na segunda etapa, mas não pode fazer para que o time reagisse e saísse pelo menos com um empate. NOTA: 5,5.
  ANDRÉS GÓMEZ - Uma boa estreia. O jogador teve liberdade para incomodar a defesa adversária e deu uma assistência para o gol de Rayan. NOTA: 6,5.
  GB - Entrou desligado no jogo, com erros de passe e dificuldade para progredir com as jogadas. NOTA: 4,5.
  FERNANDO DINIZ - Viu o meio de campo ser amplamente dominado e anulado pelo adversÃ¡rio em grande parte do jogo. As alteraÃ§Ãµes pouco surtiram efeito, tirando a estreia de AndrÃ©s GÃ³mez. O time teve um buraco no lado direito defensivo, onde o TimÃ£o explorou a maioria das jogadas. NOTA: 3,5.
