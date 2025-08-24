Atuações do Vasco contra o Corinthians: Frágil na marcação e ineficiente no confronto direto

LÉO JARDIM - Não teve culpa nos gols do adversário, visto que os jogadores tiveram total liberdade para finalizar ou cabecear na pequena área.. NOTA: 5,5. Foto: Matheus Lima/Vasco
Foto: Matheus Lima/Vasco
PUMA RODRÍGUEZ - Teve enorme dificuldade para conter os avanços de Matheus Bidu em seu setor e foi por lá que surgiu a jogada do gol do adversário. NOTA: 3,0.
Foto: Matheus Lima/Vasco
HUGO MOURA - Atuou novamente como zagueiro, mas não conseguiu impedir que Maycon tivesse liberdade dentro da área para finalizar e abrir o placar. Na etapa final, tentou qualificar a saída de bola, mas não conseguiu corresponder. NOTA: 5,0. Foto: Matheus Lima/Vasco
Foto: Matheus Lima/Vasco
TCHÊ TCHÊ - Era o melhor jogador do meio de campo vascaíno ao tentar dar ritmo e dinâmica ao setor, porém teve uma lesão e saiu de campo chorando. NOTA: 6,0. Foto: Matheus Lima/Vasco
Foto: Matheus Lima/Vasco
Continua após a Publicidade
JAIR - Frágil na marcação, concedeu muitos espaços ao sistema ofensivo adversário e teve uma fraca atuação em São Januário. NOTA: 4,0. Foto: Matheus Lima/Vasco
Foto: Matheus Lima/Vasco
NUNO MOREIRA - O português esteve bem abaixo do que tem apresentado na temporada. Facilmente envolvido na marcação, não conseguiu ser o motor do meio de campo para que o time reagisse. NOTA: 5,0.Foto: Matheus Lima/Vasco
Foto: Matheus Lima/Vasco
COUTINHO - Não teve um bom rendimento e pouco foi efetivo para municiar o sistema ofensivo vascaíno. Levou perigo, apenas, com chutes de longa distância. NOTA: 5,0. Foto: Matheus Lima/Vasco
Foto: Matheus Lima/Vasco
Continua após a Publicidade
RAYAN - Foi o jogador mais perigoso do ataque no primeiro tempo, já que carimbou a trave com um bonito chute de fora da área. Na etapa final, estufou a rede e voltou a incomodar. NOTA: 6,5. Foto: Matheus Lima/Vasco
Foto: Matheus Lima/Vasco
DAVID - Envolvido na marcaÃ§Ã£o, nÃ£o foi uma boa opÃ§Ã£o ofensiva, sem qualquer lance de muito perigo. NOTA: 4,5. Foto: Matheus Lima/Vasco
Foto: Matheus Lima/Vasco
VEGETTI - Entrou no fim do primeiro tempo e mostrou na etapa final o faro de artilheiro ao cobrar o pênalti com categoria. A bola, no entanto, pouco chegou em condição do centroavante finalizar ou cabecear mais vezes. NOTA: 6,0. Foto: Matheus Lima/Vasco
Foto: Matheus Lima/Vasco
Continua após a Publicidade
CAUAN BARROS - Entrou na segunda etapa, mas não pode fazer para que o time reagisse e saísse pelo menos com um empate. NOTA: 5,5.
Foto: Matheus Lima/Vasco
ANDRÉS GÓMEZ - Uma boa estreia. O jogador teve liberdade para incomodar a defesa adversária e deu uma assistência para o gol de Rayan. NOTA: 6,5.
Foto: Matheus Lima/Vasco
GB - Entrou desligado no jogo, com erros de passe e dificuldade para progredir com as jogadas. NOTA: 4,5.
Foto: Matheus Lima/Vasco