Atuações do Botafogo contra o Juventude; Chris Ramos estreia em alto estilo

NETO - Fez a sua estreia com a camisa do Botafogo. Boas defesas, três delas excelentes, no segundo tempo. Mas a cabeçada de Battala no gol dos gaúchos era defensável. Estava mal colocado no lance e levou a bola por cobertura. NOTA 6,5. Foto: Vitor Silva/Botafogo
VITINHO â?? Discreto. No lance do gol do Juventude no primeiro tempo, poderia ter chegado mais rapidamente em NenÃª, evitando que o veterano cruzasse na cabeÃ§a de Batalla. Contribuiu pouco no apoio ofensivo e, no segundo tempo, focou em fechar os espaÃ§os na defesa. NOTA: 5,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo
BARBOZA – Para variar, foi o mais seguro da defesa, vencendo quase todas as disputas por baixo e pelo alto no primeiro tempo. Na etapa final, demonstrou alguma insegurança no jogo aéreo, mas sem cometer erros que comprometessem o time. NOTA: 7,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo
DAVID RICARDO – Atuação próxima à de Barboza, mas com algumas dificuldades na cobertura de Alex Telles e Marçal, que atuaram pelo seu lado nos dois tempos. Ainda assim, teve mais pontos positivos do que negativos. NOTA: 6,5. Foto: Vitor Silva/Botafogo
ALEX TELLES – Natural de Caxias do Sul e enfrentando o time que o revelou, cobrou bem o pênalti que empatou o jogo em 1 a 1 e não comemorou. Seguro quando aparece no apoio, já que tem técnica acima da média, e fez um bom cruzamento. No entanto, segue vacilante na marcação: deixou Batalla aparecer nas suas costas para marcar o gol do Juventude no primeiro tempo. Saiu aos 10 minutos da etapa final para a entrada de Marçal. NOTA: 6,0. Foto: Vitor Silva.
MARLON FREITAS – Consistente na marcação no primeiro tempo. Já na etapa final, deu alguns espaços que permitiram ao Juventude crescer na partida. Chegou a aparecer como elemento-surpresa próximo da área, mas a finalização que tentou no primeiro tempo não teve efeito. NOTA: 5,5. Foto: Vitor Silva/Botafogo.
NEWTON – Estava um pouco nervoso, cometendo faltas em número maior do que deveria e foi logo advertido com cartão amarelo. Como fazia uma partida ruim, saiu aos 10 minutos da etapa final para a entrada de Danilo. NOTA: 4,0. Foto: Vitor Silva.
CORREA – Tentou uma jogada no segundo tempo, em cruzamento para Marcelo Martins, que finalizou para fora. Fez muito pouco além disso. Saiu aos 21 minutos da etapa final para dar lugar ao estreante Chris Ramos. NOTA: 5,0. Foto: Vitor Silva.
JEFFINHO – De longe o jogador mais perigoso no ataque durante o primeiro tempo, ganhando quase todas as disputas contra Alan Ruschel e servindo bem os companheiros. Em uma delas, cruzou para Arthur Cabral cabecear, mas Jandrei salvou. No segundo tempo, teve dificuldades para se desvencilhar da marcação de Marcelo Hermes (que substituiu Ruschel). Davide Ancelotti optou por substituí-lo, colocando Matheus Martins. NOTA: 6,5. Foto: Vitor Silva.
MONTORO – Não se omitiu e buscou o jogo. O problema é que não conseguiu dar celeridade às jogadas e teve poucas soluções criativas. Ainda assim, ficou claro que tem potencial; precisa apenas encaixar melhor seu estilo. Saiu para a entrada de Santo Rodríguez aos 23 minutos do segundo tempo. NOTA: 5,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo.
ARTHUR CABRAL – Bem mais participativo do que nos jogos anteriores, buscou se posicionar, chamou o jogo e levou vantagem contra a defesa adversária. Quase marcou de cabeça e sofreu o pênalti que Alex Telles converteu para empatar a partida. No segundo tempo, foi menos intenso, mas teve o mérito de prender os zagueiros e abrir espaço. NOTA: 6,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo.
DANILO – Apesar de uma atuação discreta, cumpriu papel melhor que Newton na marcação, ajudando a ajustar o posicionamento do time. NOTA: 5,5. Foto: Vitor Silva/Botafogo.
MARÇAL – Substituiu Alex Telles e mostrou atitude ao levar a bola ao ataque, mesmo quando o time pouco produzia após seus passes. Fez um bom jogo. NOTA: 6,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo.
MATHEUS MARTINS – Sua entrada no lugar de Jeffinho foi uma surpresa, mas mostrou serviço ao usar sua velocidade para construir boas jogadas — uma delas resultou no terceiro gol do Glorioso. NOTA: 6,5. Foto: Vitor Silva/Botafogo.
CHRIS RAMOS - Entrou no lugar de Corrêa aos 21 minutos do segundo tempo. Não recebia bolas até fazer um gol de raro oportunismo e qualidade. No fim, apareceu de novo na área e fez seu segundo gol no jogo. O cara. Que estreia! NOTA 8,0. Foto: Vitor Silva
SANTI RODRÍGUEZ - Substituiu Montoro aos 35 da etapa final. Recebeu poucas bolas. Mas numa delas deu passe para o terceiro gol do Fogão. NOTA 6,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo
TÉCNICO: DAVIDE ANCELOTTI – O Botafogo não fez grande jogo e foi dominado boa parte do duelo. Felizmente, achou um gol no primeiro tempo. Na etapa final, o jogo teve baixa qualidade técnica, mas as suas substituições animaram o time que foi buscar a vitória com gols de um dos reservas. NOTA: 5,5. Foto: Vitor Silva/Botafogo.
JUVENTUDE – Tiago Carpini montou uma equipe coesa, que foi dominante na maior parte do tempo e criou muitas oportunidades. Perdeu o jogo no fim graças à estrela de Chris Ramos. Batalla, além de fazer o gol neste 3 a 1, participou de boas jogadas e foi o mais regular da equipe. NOTA: 6,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo.
