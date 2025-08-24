Atuações do São Paulo contra o Atlético: Time segue encaixado e vence bem o Galo

FERRARESI - Seguro na defesa e excelente nas antecipações. No segundo tempo, roubou uma bola e deu de bandeja para Luciano perder uma grande chance. NOTA 7,0. Foto: Pedro Souza/Atlético
ALAN FRANCO – Teve o trabalho facilitado pela baixa produtividade ofensiva e a pouca qualidade técnica de Rony, que atuou pelo seu setor. No segundo tempo, ficou ainda mais tranquilo, já que Biel, que entrou, foi pouco incisivo. NOTA: 6,5. Foto: Rubens Chiri/São Paulo.
SABINO – Assim como Ferraresi e Alan Franco, fez um bom jogo. O esquema de Crespo com três zagueiros mostrou-se bastante funcional. NOTA: 6,5. Foto: Rubens Chiri/São Paulo.
CÉDRIC – Ganhou a maioria das jogadas contra Caio Paulista, incluindo o lance do segundo gol, em que deu um passe perfeito para Tápia marcar. NOTA: 6,5. Foto: Rubens Chiri/São Paulo.
BOBADILLA – No primeiro tempo, atuou mais recuado, trocando passes no meio-campo e ajudando a fechar os espaços. Na etapa final, apareceu um pouco mais no ataque e arriscou um chute perigoso, que passou por cima do gol de Everson, além de trocar passes com qualidade. Omais regular do time. NOTA: 7,5. Foto: Rubens Chiri/São Paulo
MARCOS ANTONIO - Bom jogo, trocando passes no setor de criação. Caindo pela direita, onde levou vantagem diante da marcação quando tinha a bola. Sentiu uma lesão aos 42 minutos do 1º tempo e saiu de maca. NOTA 6,0. Foto: Pedro Souza / Atlético
PABLO MAIA – Surpresa na escalação, fez um ótimo trabalho no meio-campo, ganhando facilmente de Reinier, que foi totalmente anulado. Ainda avançou para marcar o belo gol que abriu o placar para o São Paulo. NOTA: 7,0. Foto: Divulgação / São Paulo
ENZO DÍAZ – Como o Atlético só ameaçava principalmente quando Gabriel Menino aparecia para apoiar o ataque, ficou mais preso na marcação. Cometeu uma falta dura que resultou em cartão amarelo. No geral, fez um jogo correto e consistente, embora tenha apoiado pouco o time ofensivamente. NOTA: 6,0. Foto: Rubens Chiri/São Paulo.
FERREIRINHA – Participou de dois bons lances, mas em ambos não teve sucesso na finalização. No melhor deles, Everson fez uma grande defesa. Apesar disso, a verdade é que não fez um jogo de encher os olhos. Saiu aos 16 minutos do segundo tempo, dando lugar a Luciano. NOTA: 6,0. Foto: Rubens Chiri/São Paulo.
ANDRE SILVA - Deixou a desejar, já que não conseguiu ser efetivo no ataque e não voltou para buscar o jogo. Seguiu em campo até 33 do segundo tempo para a entrada de Tápia. NOTA 4,5. Rubens Chiri/São Paulo
RODRIGUINHO – Substituiu Marcos Antonio, que se machucou aos 42 minutos do primeiro tempo. Atuou de forma cautelosa no início, mas foi se soltando aos poucos e quase marcou um gol, em bom chute defendido por Everson. NOTA: 6,0. Foto: Rubens Chiri/São Paulo.
LUCIANO – Sua entrada, aos 16 minutos do segundo tempo, fez toda a diferença. O São Paulo deixou de ser um time sonolento na etapa final e passou a ter mais atitude no ataque. A camisa 10 perdeu um gol feito, mas compensou com um passe de calcanhar primoroso para Cédric cruzar e Tápia marcar o 2 a 0. Ah, e não reclamou de nada. Acredite. NOTA: 7,0. Foto: Rubens Chiri/São Paulo.
TÃPIA â?? Esse tem estrela. Entrou aos 33 minutos do segundo tempo e, aos 35, marcou o segundo gol. Ã? verdade que foi um lance fÃ¡cil â?? um peixinho para o gol vazio â??, mas foi decisivo e matou o jogo. NOTA: 6,0. Foto: Rubens Chiri/SÃ£o Paulo.
TÉCNICO: HERNÁN CRESPO - Seu time tem um bom encaixe, com três atacantes, e a sua estratégia funcionou. Quando o time estava mal no ataque no segubdo tempo, colocou Luciano e retomou a dominância. NOTA 6,5. Foto: Rubens Chiri/São Paulo
