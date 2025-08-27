Atuações do Cruzeiro contra o Atlético-MG: Fabrício Bruno tem desempenho de gala na Arena MRV

CÁSSIO - Nas vezes em que o adversário chegou, foi bem nas defesas e não comprometeu. NOTA: 6,0 Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
WILLIAM - Concedeu espaços no primeiro tempo, por onde o adversário apareceu mais na frente. Na etapa final, subiu de produção e conseguiu exercer bem a sua função na marcação. NOTA: 5.5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
FABRÍCIO BRUNO - Foi muito bem nos cortes e interceptações para afastar o perigo e não deixar o Galo ocupar a área. No segundo tempo, anotou um verdadeiro golaço e deu um passe para sacramentar a vitória celeste. NOTA: 7,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Continua após a Publicidade
VILLALBA - Assim como seu companheiro de zaga, teve uma boa atuação para segurar o ímpeto ofensivo do arquirrival. NOTA: 6,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
KAIKI BRUNO - Não comprometeu na marcação ao exercer bem sua função. Poderia ter explorado mais o apoio, mas não que comprometesse sua segura atuação. NOTA: 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
ROMERO - Fez desarmes importantes e ajudou nas transições ofensivas para fazer o time progredir em direção ao gol. NOTA: 6,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Continua após a Publicidade
LUCAS SILVA - Deu dinâmica e qualidade ao meio de campo e foi um motor importante para fazer o time rodar a bola. NOTA: 6,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
CHRISTIAN - Muito participativo nas transições ofensivas, o jogador ocupou bem os espaços, mas deixou a desejar na marcação no primeiro tempo. Contudo, reagiu na etapa final neste fundamento, sem comprometer. NOTA: 5,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
MATHEUS PEREIRA - Organizador da equipe, teve uma boa finalização no primeiro tempo e tentou municiar o sistema ofensivo, mas foi bem marcado. NOTA: 5,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Continua após a Publicidade
WANDERSON - Apareceu bem para ocupar os espaços e buscou os confrontos individuais para tentar sair da marcação. NOTA: 6,0. Foto: Rafael Vieira/Cruzeiro
Foto: Rafael Vieira/Cruzeiro
KAIO JORGE - A bola pouco chegou em condições do centroavante finalizar e levar perigo no primeiro tempo. Nas vezes em que foi acionado, fez bem o pivô para explorar quem veio de trás. Na etapa final, foi decisivo ao estufar a rede mais uma vez no ano. NOTA: 7,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
MATHEUS HENRIQUE - Entrou no segundo tempo para ajudar na dinâmica e marcação no meio de campo e deu conta do recado. NOTA: 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Continua após a Publicidade
GABIGOL - Entrou no segundo tempo, mas pouco teve chance de prender a bola na frente para segurar o belo resultado. Brigou bastante, mas não aproveitou sua melhor oportunidade. NOTA: 5,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
EDUARDO - Não teve tempo para ser efetivo em campo. SEM NOTA. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
LEONARDO JARDIM - Viu o time fazer um segundo tempo de almanaque ao ser letal e não dar chance de reação para o arquirrival. NOTA: 7,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro