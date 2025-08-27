Atuações do Vasco contra o Botafogo: Jair e Cauan Barros são os destaques

LÉO JARDIM - Foi pouco acionado ao longo do jogo, mas se saiu bem. Não teve culpa no gol sofrido. Fez uma boa defesa na 2ª etapa. NOTA 6.0. Foto: Dikran Sahagian/Vasco
PAULO HENRIQUE - Marcou de longe Alex Telles, que deu assistência para Arthur Cabral. Saiu no intervalo por conta de dores musculares. NOTA 5.0. Foto: Matheus Lima/Vasco
HUGO MOURA - Mesmo atuando fora de sua posição novamente, se saiu bem ao fechar bem os espaços. Foi bastante combativo e se antecipou em várias jogadas. NOTA 6.5. Foto: Matheus Lima/Vasco
LUCAS FREITAS - Não deu combate para atrapalhar Arthur Cabral no gol do Glorioso. No entanto, melhrou no decorrer da partida e mostrou segurança. NOTA 5.5. Foto: Matheus Lima/Vasco
JAIR - Voltou a fazer uma bela partida. Foi bem para ajudar na marcação e nas saídas de bola. Além disso, apareceu como elemento surpresa para empatar o jogo. NOTA 7.0. Foto: Matheus Lima/Vasco
CAUAN BARROS - Grande apresentação do garoto. Mesmo com a pouca idade, mostrou-se bem na marcação e fechou os espaços para fechar as investidas do adversário. Assim, deu liberdade para Jair. NOTA 7.0. Foto: Matheus Lima/Vasco
COUTINHO - Maestro do Gigante. Apresentou-se para armar as jogadas e cobrou a falta que originou o gol de empate. No 2Â° tempo, teve a chance de balanÃ§ar a rede, mas parou em John. NOTA 6.5. Foto: Matheus Lima/Vasco
RAYAN - NÃ£o teve grande participaÃ§Ã£o nas jogadas de ataque, apesar da movimentaÃ§Ã£o e entrega em campo. NOTA 5.0 - Foto: Matheus Lima/Vasco
NUNO MOREIRA - Fez assistÃªncia para Jair e, como sempre, mostrou qualidade para ajudar na construÃ§Ã£o pelos lados. NOTA 7.0. Foto: Matheus Lima/Vasco
VEGETTI - Como sempre, demonstrou muita vontade e determinação para criar. Mas sem muito sucesso. NOTA 5.0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo.
PUMA RODRÍGUEZ - Deu mais intensidade no início pelo lado direito. O time conseguiu duas boas oportunidades. Porém, diminuiu no decorrer do tempo. NOTA 6.0. Foto: Matheus Lima/Vasco
ANDRÉS GOMEZ - Reforço do Vasco para sequência da temporada, o colombiano também não teve grande participação. NOTA 5.0 - Foto: Matheus Lima/Vasco
DAVID - Entrou para dar mais mobilidade ao ataque. Porém, não conseguiu muitas escapadas para segurar a bola no setor ofensivo. NOTA 5.0 - Foto: Matheus Lima/Vasco
GUILHERME ESTRELLA - Entrou para dar mais mobilidade ao meio, mas sem grande participação. SEM NOTA - Foto: Matheus Lima/Vasco
THIAGO MENDES - Pouco tempo para mostrar seu futebol. SEM NOTA - Foto: Matheus Lima/Vasco
TÉC. FERNANDO DINIZ - Diferente dos últimos dois jogos, o time do Vasco teve intensidade e teve uma atuação segura. Dominou o jogo em alguns momentos, o que dá esperança para o jogo da volta. NOTA 6.5. Foto: Matheus Lima/Vasco
