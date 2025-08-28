Jogada 10

Atuações do Botafogo contra o Vasco: John, Kaio e Arthur Cabral se destacam no clássico

28/08/2025
  • JOHN - Saiu mal da meta no lance do gol de Jair, que empatou o clássico. Depois, fez boas defesas, como um chute a queima roupa de Coutinho e outro cara a cara com Vegetti. NOTA: 6,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
  • VITINHO - Apareceu mais no segundo tempo, mas com pouca eficiÃªncia no ataque. Foi bem defensivamente e colaborou com trÃªs desarmes. NOTA: 5,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
  • KAIO - Melhor jogador do Botafogo na partida. Muito seguro nas ações defensivas, sendo dominante tanto pelo alto, quanto por baixo. Também demonstrou segurança nos passes. NOTA: 7,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
  • BARBOZA - Cometeu alguns erros tÃ©cnicos, como uma bola perdida na saÃ­da de bola que gerou um ataque perigoso de Vegetti. Contribuiu com muitos cortes e desarmes, mas teve outros momentos em que esteve desconectado. NOTA: 5,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
  • ALEX TELLES - Apareceu bem ofensivamente e criou boas oportunidades com cruzamentos, como a assistÃªncia para Arthur Cabral. NOTA: 6,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
  • MARLON FREITAS - NÃ£o foi bem no lance do gol do Vasco, desviando mal a bola contra a prÃ³pria meta. Teve um pouco de dificuldade no jogo aÃ©reo e nÃ£o transpareceu tanta seguranÃ§a. Quase cometeu um pÃªnalti na etapa final. NOTA: 4,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
  • DANILO - Teve papel importante nos passes para quebrar as linhas do Vasco. Apareceu bem tanto nas ações defensivas, quanto nas ofensivas. NOTA: 6,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
  • ARTUR - Foi discreto. Participou mais no início da partida, mas caiu de produção quando o Botafogo recuou após abrir o placar. Demonstrou pouca eficiência. NOTA: 5,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
  • MONTORO - Também teve uma atuação discreta. Participou um pouco mais do que Artur e conseguiu criar alguns lances, mas produziu pouco. NOTA: 5,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
  • ARTHUR CABRAL - Aproveitou a sua Ã?Âºnica oportunidade no jogo e marcou um bonito gol de cabeÃ?Â§a, mostrando recurso no jogo aÃ?Â©reo. Incomodou muito a defesa do Vasco durante os 90 minutos. NOTA: 7,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
  • CHRIS RAMOS - Teve uma atuação discreta. Não demonstrou química com Arthur Cabral e participou pouco da partida. Não finalizou nenhuma vez. NOTA: 5,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
  • SAVARINO - Mudou a estrutura da equipe quando entrou em campo e tentou dar alguma dinâmica, mas foi pouco eficiente. NOTA: 5,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
  • NEWTON - Jogou pouco mais de 10 minutos, mas pouco participou do jogo. Deu apenas três passes no jogo. NOTA: 4,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
  • MATHEUS MARTINS - Teve pouco tempo para mudar o panorama do jogo. Foi eficiente nos passes, mas participou pouco da partida. NOTA: 5,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
  • MARÇAL - Ficou apenas 10 minutos em campo, mas foi tempo suficiente para receber um cartão amarelo. Contribuiu mais taticamente. NOTA: 5,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
  • ALLAN - Também jogou apenas 10 minutos, mas errou quatro passes, perdeu algumas posses e fez faltas. NOTA: 4,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
  • DAVIDE ANCELOTTI - O Botafogo comeÃ§ou bem, controlando as aÃ§Ãµes e abriu o placar com Arthur Cabral. Mas recuou e sentiu a pressÃ£o do Vasco, cedendo o empate ainda no primeiro tempo. No inÃ­cio da etapa final, o time entrou em campo desligado e correu perigo. Depois, equilibrou o jogo, mas nÃ£o criou chances perigosas. Demorou muito para mudar o time e parecia satisfeito com o empate. NOTA: 5,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
