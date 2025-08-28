Atuações do Corinthians contra o Athletico: Hugo salva atrás e Gui Negão decide na frente

HUGO SOUZA – Ótima defesa em cobrança de falta de Zapelli no primeiro tempo e, depois, uma defesa incrível nos acréscimos, garantindo a vitória. NOTA: 7,0 Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
MATHEUZINHO – Foi uma boa opção no apoio, aparecendo muito no ataque e buscando o fundo, mas falhando na hora do cruzamento. Ainda assim, elogio pela dedicação ofensiva. Na defesa, teve algum trabalho quando Mendoza caiu pelo seu setor, perdendo algumas na velocidade. Deu o inteligente passe para o gol de Gui Negão e saiu logo em seguida, machucado, para a entrada de Félix Torres. Um dos melhores em campo. NOTA: 7,0 Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
ANDRÉ RAMALHO – Seguro na marcação no primeiro tempo, mas cometeu falhas de posicionamento na etapa final, como no lance mais perigoso do Furacão. Contudo, mais prós do que contras. NOTA: 6,0 Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
GUSTAVO HENRIQUE – Foi bem no jogo aéreo e nas antecipações. Apesar de cair na pilha em uma confusão no fim do primeiro tempo, compensou com uma atuação muito segura no segundo tempo. Um dos melhores. NOTA: 7,0 Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
MATHEUS BIDU – Não foi bem, deixou espaços na defesa e teve pouca eficiência no primeiro tempo. Melhorou na etapa final, principalmente após a saída de Matheuzinho, quando foi um pouco mais à frente. NOTA: 5,0 Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
MAYCON – Jogou mais à frente, fez um papel correto no primeiro tempo, chegando à grande área e até arriscando uma finalização perigosa. Ativo no ataque no segundo tempo e bem na defesa até sair aos 33 minutos da etapa final. NOTA: 6,5 Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
CHARLES – Foi o volante que jogou de forma mais recuada. Não comprometeu defensivamente, mas sua saída de bola é bastante limitada. Toca para o lado e só. Saiu no intervalo, dando lugar a Cacá, o que fez Dorival mudar o esquema para atuar com três zagueiros. NOTA: 5,0 Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
BRENO BIDON – Assim como Maycon, fez um jogo correto, construindo boas jogadas principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, manteve boa pegada defensiva. Mandou bem. NOTA: 6,5 Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
GARRO – Alguns bons passes, qualidade nas bolas paradas e um belo chute que exigiu boa defesa de Santos no primeiro tempo. Seguiu com uma atuação correta, mas sem ousadia no segundo tempo. Saiu para a entrada de Depay aos 33 da etapa final. NOTA: 6,0 Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
KAYKE – Ausente do jogo no primeiro tempo, aparecendo uma ou outra vez em jogadas pela esquerda que não deram em nada. Corretamente substituído no intervalo, dando lugar a Vitinho. NOTA: 4,0. Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
GUI NEGÃO – Deu trabalho para a defesa, conseguindo segurar os zagueiros. Mesmo recebendo poucas bolas no primeiro tempo, quase fez um gol aproveitando um erro de passe. Na etapa final, estava bem colocado para empurrar para a rede o passe de Matheuzinho e abriu o placar. Seu terceiro gol em três jogos. E quase fez outro. Tem estrela, o garoto. NOTA: 7,0 Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
VITINHO – Substituiu Kayke no intervalo. Deu maior qualidade ao passe e fez um cruzamento excelente que resultou no passe de Matheuzinho para o gol de Gui Negão, abrindo o placar para o Corinthians. NOTA: 6,5. Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
CACÃ â?? Entrou no intervalo no lugar de Charles, fazendo o time passar a atuar com trÃªs zagueiros. NÃ£o comprometeu. NOTA: 6,0 Foto: Rodrigo Coca / AgÃªncia Corinthians
FÉLIX TORRES – Entrou aos 13 minutos do segundo tempo na vaga do machucado Matheuzinho. Mas segue cometendo erros infantis de marcação que não condizem com um jogador de seleção equatoriana. NOTA: 4,0 Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
DEPAY – Entrou no lugar de Garro aos 33 minutos da etapa final. Como o Corinthians estava muito recuado na defesa nesse momento, quase não tocou na bola. NOTA: 4,0 Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
RYAN â?? Assim como Depay, apareceu pouco. No entanto, ao contrÃ¡rio do holandÃªs, teve papel importante ao fechar espaÃ§os na recomposiÃ§Ã£o defensiva. NOTA: 5,0 Foto: Rodrigo Coca / AgÃªncia Corinthians
TÉCNICO: DORIVAL JÚNIOR – Mais uma vez, o Corinthians não fez um grande jogo, mas foi superior ao Athletico na maior parte do duelo e venceu com méritos. Acertou ao manter Gui Negão no ataque e ao sacar o apagado Kayke no intervalo, colocando Vitinho, que é mais objetivo e habilidoso. No entanto, recuou demais o time no fim e contou com Hugo Souza para garantir a vitória. NOTA: 6,0 Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
ATHLETICO-PR – Odair Hellmann montou um time cauteloso no primeiro tempo e, quando ficou atrás no placar, lançou atacantes que não foram eficazes. O Furacão tentou, contou com Zapelli (que saiu aos 15 do segundo tempo, em uma substituição que ninguém entendeu) e Viveros como os melhores. Santos fez boas defesas. Saiu esbravejando por causa do gol bem anulado. Furacão perdeu o jogo e se complicou na Copa do Brasil. NOTA: 4,5 Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
Foto: foto: Michael Regan/Getty Images