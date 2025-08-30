Atuações do Cruzeiro contra o São Paulo: Matheus Pereira decide e defesa segura o 1 a 0

CÁSSIO – O de sempre: seguro com as mãos, mas inseguro na saída de bola. Em uma delas, quase entregou um gol de bandeja para Luciano. Ainda assim, a série de defesas incríveis no fim do jogo foi determinante para a vitória do Cruzeiro. NOTA: 7,5 Foto: Rodrigo Ferreira/Cruzeiro
WILLIAM – No primeiro tempo, teve dificuldades para conter Patrick e pouco avançou. Mesmo assim, arriscou um chute perigoso em uma das poucas vezes que foi ao ataque. Na etapa final, seguiu mais preso, já que o São Paulo atacou muito pelo seu lado. Ainda assim deu um cruzamwntoótimo que quase foi gol cruzeirense. Cochilou no lance em que Patryck quase empatou. No geral, fez um bom jogo. NOTA: 6,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
FABRÍCIO BRUNO – O zagueiro da Seleção Brasileira fez o jogo seguro de sempre, muito atento e sem cair nas provocações de Luciano. Na etapa final, dominou o setor defensivo. Sobra. NOTA: 7,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
VILLALBA – Como marcava Luciano de perto, acabou trocando farpas com o adversário. Fez muitas faltas e foi advertido com cartão amarelo, mas se manteve firme. Mais uma vez, formou uma boa dupla com Fabrício Bruno. NOTA 7,0. Foto: Pedro Vilela/Getty Images
KAIKI BRUNO – Muito bom no apoio, buscando sempre os melhores espaços. Foi mais ativo no primeiro tempo, aparecendo bem na área. No segundo tempo, foi mais marcador. Mas sai como um dos destaques. NOTA: 7,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
LUCAS ROMERO – Desarmou bem e fechou os espaços com eficiência, inclusive quando caiu para ajudar na lateral. Boa saída de bola. NOTA: 6,5.Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
LUCAS SILVA – Mostrou segurança no meio de campo, protegendo a defesa e saindo bem para o jogo. Mais uma boa atuação. NOTA: 7,0. Foto:Gustavo Aleixo/Cruzeiro
MATHEUS HENRIQUE – Teve um primeiro tempo apagado, atuando mais pela direita. No segundo tempo, passou a jogar mais centralizado e cresceu de produção. NOTA: 6,0. Foto:Gustavo Aleixo/Cruzeiro
MATHEUS PEREIRA – Péssimo primeiro tempo, sem qualidade na saída de bola e mais preocupado em provocar o adversário do que em jogar. No segundo tempo, entrou mais no jogo e marcou um belo gol de falta — com sorte, já que a bola desviou na barreira (em Alan Franco) e enganou Rafael. NOTA: 6,5.Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
WANDERSON – Teve altos e baixos, perdendo mais do que ganhando nos duelos ofensivos. Em disputa com Patryck, sentiu o joelho e saiu. NOTA: 5,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
KAIO JORGE – O artilheiro do Brasileirão teve sua atuação mais apagada na competição. Mal tocou na bola e saiu no intervalo. NOTA: 4,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
GABIGOL – Entrou no intervalo no lugar de Kaio Jorge, deu alguns bons piques e por pouco não marcou um gol. Rafael fez uma defesa espetacular. NOTA: 5,5. Foto:Gustavo Aleixo/Cruzeiro
EDUARDO – Substituiu Wanderson para reforçar o meio de campo. Discreto, mas não comprometeu. NOTA: 5,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
SINISTERRA – Estreou pelo Cruzeiro, entrando aos 42 do segundo tempo. Pouco tempo em campo. SEM NOTA. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
KAUÃ PRATES – Também entrou aos 42 minutos da etapa final. Sem tempo para mostrar seu futebol. SEM NOTA. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
TÉCNICO: LEONARDO JARDIM – O Cruzeiro não fez um grande jogo: teve dificuldades na criação e pouca inspiração ofensiva. Mas o que importa é que o time voltou mais ajustado com a mudança de posicionamento de Matheuzinho e Lucas Silva e o time venceu, mesmo sem encantar. NOTA: 5,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
