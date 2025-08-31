Atuações do Flamengo contra o Grêmio: Ayrton Lucas compromete resultado

ROSSI - Pouco acionado ao longo do jogo, mas se saiu bem no momento em que foi testado. Não fez nenhuma defesa difícil. Sem culpa no gol sofrido. NOTA 6.0 - Foto: Adriano Fontes/Flamengo
Foto: Adriano Fontes/Flamengo
VARELA - Não teve tantas dificuldades defensivas por conta da postura do adversário. Infiltrou muito bem por duas vezes logo no início da partida. Tabelou bem com o Plata pela direita. Não comprometeu. NOTA 6.0 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
LÉO ORTIZ - Foi bem no ataque, participou da melhor chance do Fla no primeiro tempo. No segundo tempo teve uma boa chance de cabeça. NOTA 6.5 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Continua após a Publicidade
LÉO PEREIRA - Deu um bom chute no início e perdeu uma grande chance no 2° tempo. Além disso, auxiliou como construtor de jogadas saindo da defesa. NOTA 6.5 - Foto: Adriano Fontes/Flamengo
Foto: Adriano Fontes/Flamengo
AYRTON LUCAS - Comprometeu. Errou cruzamentos e passes na saída de bola. Avançou pouco, mas fez boas tabelas com Samuel Lino. Fez um pênalti infantil, que comprometeu o resultado de um jogo que parecia decidido. NOTA 3.5 - Foto: Adriano Fontes/Flamengo
Foto: Adriano Fontes/Flamengo
DE LA CRUZ - Deu resposta que ainda pode render no Fla. Na vaga de Jorginho, mostrou boa capacidade de marcação. E ainda ajudou no ataque. Assustou em duas boas cobranças de falta. NOTA 6.5 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Continua após a Publicidade
SAÚL - Fez o simples. Matou um contra-ataque do Grêmio, inverteu uma boa bola para Ayrton Lucas e bom cruzamento para a melhor chance do Flamengo no primeiro tempo. Manteve o ritmo no segundo tempo. NOTA 6.0 - Foto: Adriano Fontes/Flamengo
Foto: Adriano Fontes/Flamengo
ARRASCAETA - A temporada é do uruguaio. O camisa 10 segue sendo decisivo dentro de campo pelo Flamengo. Abriu o placar em toque maginífico para tirar Volpi. Além disso, as principais jogadas de ataque passaram por ele. NOTA 8.0 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
PLATA - Pouca participaÃ§Ã£o. Teve dificuldades para criar e no que tentou errou. NÃ£o esteve nos melhores dias. NOTA 5.0 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Continua após a Publicidade
SAMUEL LINO - Animado pela convocaÃ§Ã£o para SeleÃ§Ã£o, buscou a velocidade e o drible na construÃ§Ã£o das jogadas. No entanto, encontrou uma defesa bem fechada do Tricolor. Boa capacidade de movimentaÃ§Ã£o. NOTA 6.5 - Foto: Adriano Fontes/Flamengo
Foto: Adriano Fontes/Flamengo
PEDRO - Mostrou muita movimentação para superar a forte marcação gremista. Perdeu dois gols na cara do gol no 1° tempo, mas fez assistência para Arrascaeta abrir o placar. NOTA 7.0 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
LUIZ ARAÚJO - Melhorou o ataque pelos lados e fez o que Plata não conseguiu. Escorregou dentro da área em um lance de perigo. NOTA 6.0 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Continua após a Publicidade
BRUNO HENRIQUE - Pouco tocou na bola nos minutos em que ficou em campo, mas acabou prejudicado depois que o time sofreu o empate e não conseguiu reagir. NOTA 5.0 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
EVERTTON ARAÚJO - Entrou para renovar e dar mais gás ao meio de campo. Foi correto na marcação. NOTA 6.0 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
EMERSON ROYAL - Pouco tempo em campo para ser avaliado. SEM NOTA. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Continua após a Publicidade
TÉC. FILIPE LUÍS - Foi bem colocando De la Cruz no lugar de Jorginho. Mexeu bem tirando Plata, que não fazia uma boa partida. Fez as substituições que eram necessárias no segundo tempo. Porém, uma falha comprometeu o resultado. NOTA 6.0 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo