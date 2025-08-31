Atuações do Fluminense contra o Santos: Renato desiste de jogar no segundo tempo

FÃBIO - Ã? um jogador que se assemelha a um vinho. Quanto mais velho, melhor. Fechou o gol quando exigido
GUGA - Fechou o caminho para Neymar e Guilherme. Bem na parte defensiva. Às vezes, até performava de zagueiro. Com o Flu entricheirado atrás, não arriscou muitas subidas ao ataque - NOTA: 6,0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense
THIAGO SILVA - Travou um duelo especial com Neymar e soube levar a melhor. Tanto que o 10 rival buscou sair daquela zona de marcação - NOTA: 6,0 - to: Lucas Merçon/Fluminense
FREYTES - A despeito de uma afobação inicial, teve um corte proividencial para impedir que Guilherme, do Peixe, fosse às redes - NOTA: 6,0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense
RENÊ - Levou a melhor sobre o lado direito de ataque do Peixe, mesmo quando o adcrsário colocou dois jogadores ariscos por ali - NOTA: 6,5 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense
MARTINELLI - Qualificou a saída de bola, mas não arriscou ir à frente. Cansou rápido na etapa final. Otávio, na etapa final, o substituiu - NOTA: 6,0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense
HÉRCULES - Dedicado na marcação. Porém, errou passes em demasia e pecou em algumas decisões. Extenuado, cedeu a vaga a Thiagoo Santos no segundo tempo - NOTA: 5,5 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense
ACOSTA - Apesar de encaixotado, conseguiu fazer a bola girar. O problema é que ele não ganha as divididas. Na etapa final, cedeu a vaga a Ganso - NOTA: 6,0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense
MORENO - Lembrou, com as devidas proporções, Árias, com dribles e velocidade. Mas caiu no segundo tempo. Deixou, então,m o time para a entrada de Soteldo na segunda etapa - NOTA: 6,0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense
SERNA - Voluntarioso, ajudou na defesa. Tanto que parou um contra-ataque do Peixe e levou o amarelo. Pela direita, criou uma oportunidade só - NOTA: 5,5 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense
CANO - Sumido, porém, sempre à espreita por uma chance. Tirou muito de Brazão quando a oportunidade veio. No fim, deixou a equipe para a entrada de Rabello - NOTA: 5,0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense
GANSO - Mais uma partida que beirou o sono. Sem intensidade e criatividade para levar o Fluminense à frente - NOTA: 4,0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense
SOTELDO - Gingou, bailou e penteou a bola. Aberto pela esquerda, no fundo, porém, não conseguiu superar Mayke e Igor Vinícius, os dois laterais do Santos. Errou muitos passes e caiu na pilha da torcida adversária - NOTA: 3,0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense
OTÁVIO - Ficou com a incumbência de vigiar Neymar. Ficou esbarrando toda hora com os jogadores do Santos. Sem dinâmica ofensiva - NOTA: 5,0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense
THIAGO SANTOS - Entrou somente para reforçar a marcação quando o Fluminense tinha perdido o meio de campo para o Santos - NOTA: 5,0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense
RABELLO - Entrou no fim. Fica, portanto, SEM NOTA - Foto: Lucas Merçon/Fluminense
TÉCNICO: RENATO GAÚCHO - Reativo. A postura no segundo tempo preocupa. Afinal, desistiu de buscar o jogo, parou de jogar, se fechou e ficou satisfeito com um ponto. Dava para ir atrás do resultado. Ignorou as opções ofensivas que tinha no banco - NOTA: 4,0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense
