Elenco do Botafogo: saiba quem são os jogadores mais valiosos

Afinal, o Botafogo perdeu nomes importantes, como John, Jair, Cuiabano e Jair, tropa que reforÃ§ou o Nottingham Forest. SaÃdas que irritaram a torcida - Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Nottingham Forest
Foto: Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Nottingham Forest
Mas houve reposição. Chegaram nomes, como Neto, Barrera, Ramos, Cabral, Tucu... A questão é que o Botafogo reformulou o elenco em plena temporada, algo que prejudica qualquer equipe do planeta - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
Continua após a Publicidade
Confira, então, na sequência, como ficou a lista dos mais valiosos (do menor para o maior) do elenco alvinegro. Os números são do site "Transfermarkt" - Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo