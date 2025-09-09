Atuações do Brasil contra a Bolívia: Seleção perde a primeira com Ancelotti para a altitude

ALISSON - Foi o jogador do Brasil que mais apareceu no jogo, com boas defesas, inclusive uma na reta final de jogo, em que já tinha passado da linha da bola. Nota: 7 - Foto: Rafael Ribeiro/CBF
VITINHO - Em sua primeira oportunidade como titular na Seleção, apareceu bastante no começo do jogo, com velocidade no ataque, mas não conseguiu manter o nível e teve um jogo muito discreto. Nota: 5 - Foto: Rafael Ribeiro / CBF
FABRÍCIO BRUNO - Titular mais uma vez da Seleção, teve uma atuação segura, mas um tanto quanto discreta, sem ter grandes efeitos no jogo Nota: 6 - Foto: Divulgação/CBF
ALEXSANDRO - Em seu terceiro jogo como titular, o zagueiro apareceu com regularidade no jogo, apesar de sentir uma lesão ainda no primeiro tempo. Entretanto, seu lance mais curioso foi uma arrancada, em que apareceu no campo de ataque. Nota: 6 - Foto: Rafael Ribeiro/CBF
CAIO HENRIQUE - Em sua grande oportunidade na Seleção, teve muita dificuldade por conta da altitude e de Miguelito. Conseguiu aparecer mais no segundo tempo, onde teve mais presença no campo de ataque. Nota; 5,5 - Foto: Rafael Ribeiro/CBF
ANDREY - Começou o jogo com dificuldade, mas conseguiu se recuperar, apareceu bem no jogo e desempenhou bem a função Foto: Divulgação/CBF
BRUNO GUIMARÃES - Considerado um dos titulares de Ancelotti, foi o único jogador de linha que se manteve em relação ao time titular. Cometeu o pênalti no primeiro tempo, mas foi a principal peça do meio de campo, mostrando mais solidez no setor, principalmente ao longo da segunda etapa. Nota: 6,5 - Foto: Rafael Ribeiro/CBF
LUCAS PAQUETÁ - Com grande expectativa pela atuação no Maracanã, fez uma partida muito fraca. Pouco conseguiu aparecer no jogo e sentiu demais os efeitos da partida em El Alto - Nota: 4,5 - Foto: Buda Mendes/Getty Images
LUIZ HENRIQUE - Grande nome da partida no MaracanÃ£, teve uma oportunidade no time titular, mas nÃ£o conseguiu ter o mesmo fator decisivo. Ainda assim, conseguiu aparecer em alguns momentos, com algumas jogadas pelo lado direito - Nota: 5 -Foto: Rafael Ribeiro/CBF
SAMUEL LINO - Foi um dos que mais teve dificuldades com a altitude. Pouco conseguiu criar no jogo e perdeu muito o tempo de bola - Nota: 4,5 - Foto: Rafael Ribeiro/CBF
RICHARLISON - Até conseguiu aparecer bastante no ataque, mas pouco conseguiu produzir e, mais uma vez, não conseguiu aproveitar sua oportunidade com titular da Seleção - Foto: Rafael Ribeiro/CBF
ESTÊVÃO - Veio para campo no segundo tempo, mas não conseguiu acelerar o ataque brasileiro. Até conseguiu ser muito acionado, mas não teve controle de bola para ser um diferencial. Nota: 5 - Foto; Rafael Ribeiro/CBF
JOÃO PEDRO - Entrou no jogo ao longo da segunda etapa, mas pouco conseguiu aparecer e errou muito. Nota: 4,5 - Foto: Rafael Ribeiro/CBF
RAPHINHA - Também veio ao longo do segundo tempo, mas só apareceu em jogadas de bola parada. Nota: 5 - Foto: afael Ribeiro/CBF
MARQUINHOS - Dos que vieram do banco, foi o que mais chamou a atenção, porque entrou na lateral-direita. Fez uma atuação segura, sem comprometer nos lances que foi acionado. Nota: 5,5 - Foto: Rafael Ribeiro/CBF
JEAN LUCAS - Estreou com a camisa da Seleção, até apareceu mais no meio, mas pouco conseguiu produzir na partida. Nota: 5,5 - Foto: Rafael Ribeiro/CBF
CARLO ANCELOTTI - Foi para El Alto com a ideia de fazer testes, que perderam o valor por conta da altitude, Conheceu sua primeira derrota em um jogo onde não conseguiu fazer com que suas mudanças surtissem efeito. Nota: 5,5 - Foto: Rafael Ribeiro/CBF
BOLÍVIA - Usou bem suas principais armas: Miguelito e a altitude. O jogador do América foi muito acionado e conseguiu cansar a defesa brasileira. No fim, teve uma boa solidez defensiva para confirmar a vitória. Nota: 6,5 - Foto: Divulgação/FBF
