Atuações do Atlético contra o Cruzeiro: time sem alma mereceu a eliminação

postado em 11/09/2025 21:46
  • EVERSON - O menos culpado. Não teve chance nos gols e ainda fez duas boas defesas que evitaram um placar pior. Foi abandonado pela defesa. NOTA: 6,5. Foto: Pedro Souza/Atlético
  • LYANCO - Partida muito insegura. Foi facilmente envolvido nos lances dos gols e pareceu perdido na marcação durante todo o jogo. NOTA: 4,0. Foto: Pedro Souza/Atlético
  • JUNIOR ALONSO - Assim como seu companheiro de zaga, esteve irreconhecível. Lento na recomposição e pouco combativo, não conseguiu parar o ataque adversário. NOTA: 4,0. Foto: Pedro Souza/Atlético
  • GUILHERME ARANA - Tentou algumas jogadas ofensivas, mas sem sucesso. Sua atuação, no entanto, será lembrada pela expulsão infantil no fim do jogo, que coroou a noite desastrosa do time. NOTA: 3,0. Foto: Pedro Souza/Atlético
  • GABRIEL MENINO - Completamente dominado no meio-campo. Não marcou, não criou e foi substituído no intervalo. Uma atuação nula. NOTA: 4,0. Foto: Pedro Souza/Atlético
  • FAUSTO VERA - Outro que esteve perdido no meio-campo. Não deu proteção à defesa e errou passes simples. Arriscou um chute de longe sem direção. NOTA: 4,5. Foto: Pedro Souza/Atlético
  • ALEXSANDER - Correu muito, mas produziu pouco. Tentou criar algumas jogadas, mas sem a precisão necessária para quebrar as linhas defensivas do rival. NOTA: 5,0. Foto: Pedro Souza/Atlético
  • IGOR GOMES - Discreto, não conseguiu dar a dinâmica que o time precisava. Foi facilmente marcado e substituído no segundo tempo. NOTA: 5,0. Foto: Pedro Souza/Atlético
  • GUSTAVO SCARPA - Uma de suas piores atuações pelo clube. Apagado, errou a maioria das cobranças de bola parada e não conseguiu ser o cérebro da equipe. NOTA: 4,5. Foto: Pedro Souza/Atlético
  • CUELLO - Muita vontade, pouca efetividade. Brigou, tentou jogadas individuais, mas pecou na hora de finalizar e decidir. Levou um amarelo por reclamação. NOTA: 5,0. Foto: Pedro Souza/Atlético
  • HULK - O Ãºnico que tentou algo diferente. Acertou uma bola no travessÃ£o no melhor lance do time, mas esteve muito isolado e nervoso, levando um amarelo por discussÃ£o. NOTA: 6,0. Foto: Pedro Souza/AtlÃ©tico
  • RONY - Entrou no intervalo para dar mais presença de área, mas pouco foi acionado e não conseguiu mudar o panorama da partida. NOTA: 5,0. Foto: Pedro Souza/Atlético
  • REINIER - Entrou com o time já perdido em campo e não teve impacto no jogo. Cometeu uma falta dura. NOTA: 5,0. Foto: Pedro Souza/Atlético
  • ALAN FRANCO - Outro que entrou no decorrer do segundo tempo e não conseguiu agregar qualidade ou força ao meio-campo. NOTA: 5,0. Foto: Pedro Souza/Atlético
  • JORGE SAMPAOLI - Seu time foi um desastre tático. A equipe entrou desligada nos dois tempos, foi dominada no meio-campo e não apresentou nenhuma solução para furar o bloqueio rival. Uma noite terrível para o treinador argentino. NOTA: 3,0. Foto: Pedro Souza/Atlético
