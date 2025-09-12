Atuações do Vasco contra o Botafogo: Léo Jardim, do inferno ao céu, bota Vasco na semifinal

PAULO HENRIQUE - Consciente na defesa e fazendo excelentes arrastos para confundir a zaga botafoguense. Foi bem na partida. NOTA 6,5. Foto: Matheus Lima/Vasco
HUGO MOURA - Desarme importantíssimo em Correa aos 14' do primeiro tempo. No entanto, muito lento para o veloz time do Botafogo. Voltou à posição de volante por conta da saída de Mateus Carvalho, onde atuou muito bem. NOTA 7,0. Foto: Matheus Lima/Vasco
LUCAS FREITAS - Vive altos e baixos na temporada. Apesar de algumas boas recuperações nesta quinta, vacilou ao dar muito espaço para Correa no lance do pênalti para o Botafogo. Na etapa final, não espanou e quase viu o adversário virar. NOTA 5,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
LUCAS PITON - Completamente assustado na marcação, errando até mesmo em chutões para a frente. Ofensivamente, pouco participou. Saiu no intervalo com uma lesão. NOTA 5,0. Foto: Matheus Lima / Vasco
BARROS - Não repetiu a boa atuação do jogo de ida, tomando decisões erradas, como em lance que originou o gol do Botafogo. Melhorou na etapa final e teve pulmão até o fim do tempo normal. NOTA 5,5. Foto: Matheus Lima/Vasco
TCHÊ TCHÊ - Voltando de lesão, durou 11 minutos em campo, saindo ao sentir novamente na coxa esquerda. Dessa forma, fica SEM NOTA. Foto: Matheus Lima/Vasco
RAYAN - Fez uma excelente jogada no meio-campo, enfileirando a defesa do Botafogo. Na finalização, porém, pegou fraquinho. Na etapa final, deu chute com força, mas em cima de Neto. Fez uma boa partida e converteu sua cobrança. NOTA 7,5. Foto: Vitor Silva/Botafogo
COUTINHO - Cobrança de falta estupenda no lance que originou o primeiro gol do jogo. Neto falhou ao não jogar para escanteio bola que foi no ângulo. Na etapa final, perdeu duas boas chances para o Vasco. NOTA 7,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo
NUNO MOREIRA - Muito oportunismo para chegar na frente de todo mundo e cabecear para o gol vazio no lance que abriu o placar. Exausto, saiu na reta final do jogo. NOTA 7,5. Foto: Matheus Lima / Vasco
MATEUS CARVALHO - Entrou na vaga de Tchê Tchê logo no início do jogo e claramente sentiu o peso de um clássico. Errou quase tudo o que tentou. Não à toa, saiu na etapa final. NOTA 4,5. Foto: Vitor Silva/Botafogo
PUMA RODRÍGUEZ - Entrou muito bem, mesmo que improvisado na lateral-esquerda. Converteu sua cobrança com maestria. NOTA 7,5. Foto: Matheus Lima / Vasco
MATHEUS FRANÇA - Errou algumas jogadas, mas foi bem em outras, fazendo o Vasco melhorar no jogo. Nos pênaltis, marcou sua cobrança com perfeição, batendo na bochecha da rede. NOTA 7,0. Foto: Matheus Lima / Vasco
DAVID - Entrou bem, dando gás ao ataque do Vasco. Não à toa, time melhorou após sua entrada. NOTA 7,0. Foto: Leandro Amorim/Vasco
ROBERT RENAN - Estreante da noite, foi muito bem mesmo jogando pelo lado direito da zaga. Nas cobranças de pênalti, afastou os fantasmas recentes pelo Inter ao cobrar com perfeição, o que colocou o Vasco na semifinal. NOTA 8,0. Foto: Reprodução de TV
