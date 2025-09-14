Atuações do Fluminense contra o Corinthians: reservas se dão mal

FABIO – Praticamente não trabalhou, mas não teve sorte. A única bola em sua direção entrou. Ele acabou enganado pelo corta-luz de Ramalho na falta cobrada por Matheuzinho. NOTA 6,0. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
JÚLIO FIDÉLIS – O garoto da base jogou de forma tímida, querendo não comprometer na defesa e, por isso, apareceu pouco. Foi um pouco mais incisivo na etapa final. No geral, boa partida. NOTA 6,0 .Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
IGOR RABELLO â?? Boa estreia, fechando espaÃ§os, ajudando o lateral na marcaÃ§Ã£o e com sucesso nas antecipaÃ§Ãµes. NOTA 6,0. Foto: Marcelo GonÃ§alves/Fluminense
IGNÁCIO – Parou bem os atacantes corintianos, que não conseguiram sucesso nas bolas que recebiam de fora da área. NOTA 6,0. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
FREYTES – Apesar de aparecer no apoio pela esquerda (o que não ocorreu na lateral direita), deixou alguns espaços, o que comprometeu sua atuação. NOTA 6,0. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
BERNAL
OTÁVIO – Fez mais uma vez o papel de desarticulador das jogadas do rival, além de segurar um pouco mais para ajudar a fechar espaços. NOTA 6,0. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
LIMA â?? NÃ£o conseguiu encontrar o posicionamento ideal no primeiro tempo, mas cresceu na etapa final, quando passou a jogar um pouco mais Ã frente. Teve uma boa chance, mas Hugo defendeu. NOTA 6,0. Foto: Marcelo GonÃ§alves/Fluminense
PH GANSO - Como jogador de maior qualidade técnica em campo, tentou organizar os ataques e, mesmo abaixo da média, protagonizou algumas boas jogadas — como o cruzamento preciso para Cano, que gerou a chance mais perigosa do Fluminense no primeiro tempo. Levou cartão amarelo por falta por trás em Vitinho logo no início da partida. Por muito pouco, o amarelo não virou vermelho. Acabou sentindo uma lesão e saiu aos 42 minutos do primeiro tempo. Nota: 6,0 . Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
SANTI MORENO â?? Apesar de buscar o jogo e cair muito pela direita, estava bem marcado e, quando tinha espaÃ§o, nÃ£o conseguia triangular bem com os companheiros. Ficou devendo. NOTA 5,0. Foto: Marina Garcia/Fuminense
CANO – Uma cabeçada no primeiro tempo e, no mais, bem marcado pela defesa do Corinthians, não conseguindo sucesso, principalmente no segundo tempo. NOTA 5,0. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
ACOSTA – Substituiu o lesionado Ganso aos 41 do primeiro tempo. Teve vontade, buscou algumas jogadas individuais, além de ser ativo em lances de bola parada. Mas caiu de produção na reta final. NOTA 5,5. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
SOTELDO – Sua entrada deu maior força ofensiva ao Fluminense, pois ao menos conseguiu ganhar várias jogadas pelos flancos e fazer cruzamentos perigosos. Pena que seus companheiros perdiam a disputa contra a zaga paulista. NOTA 6,5.Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
JOHN KENNEDY – Entrou na reta final e mal tocou na bola. SEM NOTA. Foto: Lucas Merçon / Fluminense
RIQUELME – Entrou para dar maior ofensividade ao time, mas a verdade é que Riquelme não conseguiu nada de relevante. NOTA 5,0. Foto: Divulgação Fluminense.
TÉCNICO: RENATO GAÚCHO – Entrou com um time reserva e isso afetou o entrosamento, já que jamais atuaram juntos. Fez um jogo equilibrado, mas no primeiro tempo o time foi sonolento. No segundo tempo, melhorou com as substituições. Mas, no geral, deixou a desejar. NOTA 6,0. Foto: Rener Pinheiro/Fluminense
