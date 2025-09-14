Atuações do Flamengo contra o Juventude: bola área define o jogo na Serra Gaúcha

ROSSI - Foi pouco exigido ao longo do jogo, tendo suas principais atuações para interceptar cruzamentos. Se destacou por suas reposições, com bons lançamentos longos para o campo de ataque. Nota: 6 - Foto: Adriano Fontes/Flamengo
EMERSON ROYAL - Sem tanta exigência no campo defensivo, o lateral apareceu mais no campo da ataque e teve sua melhor atuação com a camisa rubro-negra. Participou bastante da partida, teve bons desempenhos em duelos defensivos e foi coroado com seu primeiro gol pelo clube. Nota: 7,5 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
DANILO - Jogando mais avançado, o zagueiro se destacou com sua boa precisão de passes, acertando mais de 100 ao longo de todo jogo. Além disso, teve uma boa precisão em passes longos, quase gerando uma assistência para gol. Nota: 6,5 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
LÉO PEREIRA - Assim como seu companheiro de defesa, apareceu mais a frente no meio de campo, mas com apenas dois passes errados, acertando incríveis 115 ao longo de todo o jogo, além de ter uma boa atuação defensiva. Nota: 6,5 - Foto: Adriano Fontes/Flamengo
AYRTON LUCAS - Sem muitas exigências, teve uma boa atuação aparecendo no campo de ataque, participando do lance que gerou o primeiro gol da partida. Nota: 6 - Foto: Adriano Fontes/Flamengo
ALLAN - O volante apareceu bem meio pelo meio de campo, mas teve uma atuaÃ§Ã£o mais tÃmida, sem ter tantas aÃ§Ãµes de bola. Nota: 5,5 - Foto: Adriano Fontes/Flamengo
SAUL - Um dos grandes destaques da partida. O espanhol comanda o meio de campo do Flamengo, aparecendo em todos os lugares e ainda aparecendo próximo da área, onde deu a assistência para o primeiro gol. Nota: 7,5 - Foto: Adriano Fontes/Flamengo
ARRASCAETA - Com uma temporada excepcional no campo de ataque, o uruguaio marcou mais uma vez. Além disso, participou bastante do jogo, sendo o principal diferencial na criação ofensiva flamenguista. Nota: 8 - Foto: Adriano Fontes/Flamengo
LUIZ ARAÚJO - Apareceu bem na partida, dando boas condições de passe pela direita do ataque flamenguista, participando da criação de jogadas de ataques e tendo chances para marcar o seu gol. Nota: 6 - Foto: Adriano Fontes/Flamengo
SAMUEL LINO - Com a pressão rubro-negra, o atacante foi muito acionado, tendo uma boa atuação pelo lado esquerdo, fazendo jogadas pelo campo de ataque e sendo um dos jogadores mais acionados pelo time no jogo. Nota: 6,5 - Foto: Adriano Fontes/Flamengo
PEDRO - Em uma partida com muita pressão ofensiva, o atacante apareceu muito pouco do jogo. Não conseguiu criar oportunidades de gol e também não conseguiu ter destaque fora da área, onde vem aparecendo com mais constância nas outras partidas. Nota: 5 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
PLATA - Foi o melhor entre as opções que vieram do banco. Teve uma presença mais aguada no campo de ataque, participando da criação das oportunidades de gols. Nota: 6 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
CARRASCAL - Ainda buscando espaço no elenco rubro-negro, o argentino não estava aparecendo tanto, mas apareceu para dar a assistência para o segundo gol flamenguista. Nota: 6 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
WALLACE YAN - Entrou na reta final e pouco conseguiu produzir. Nota: 5 - Foto: Divulgação/Flamengo
EVERTON CEBOLINHA - Outro que entrou nos minutos finais e pouco conseguiu participar - Nota: 5 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
FILIPE LUÍS - O treinador não fez grandes mudanças para a partida e conseguiu se manter uma equipe coesa. No segundo tempo, mostrou ter mais atenção para o confronto da Libertadores, sem impulsionar muito o campo ofensivo. Nota: 6 - Foto: Adriano Fontes/Flamengo
JUVENTUDE - Jogando em casa, o Ju veio com um propósito de se fechar, para não permitir que o Flamengo chegasse tanto no ataque. A proposta deu certo em parte no primeiro, mas uma falha na defesa comprometeu o resultado antes do intervalo. Depois, teve que sair mais no segundo tempo, até apareceu no campo de ataque, mas não teve eficiência para criar oportunidades. Nota: 5 - Foto: Fernando Alves/ECJ
