Atuações do Botafogo contra o Mirassol: Davide Ancelotti, o indefensável

VITINHO - Boas ultrapassens durante a primeira etapa. Em uma delas, rolou certinho para Chris finalizar. Na defesa, mais uma vez concede liberdade para o lateral-esquerdo centrar - NOTA: 5,5
PANTALEÃO - Pecou em saídas da defesa e espanou algumas bolas que poderiam ser dominadas com facilidade. Parecia assustado, principalmente, no segundo tempo - NOTA: 2,0
TELLES - Atento, realizou um corte providencial para evitar uma finalização de Cristian na área alvinegra. No ataque, de forma involuntária, ao tentar um chutre quasse da meia-lua, conferiu uma assistência para Chris marcar. Saiu, na etapa final, para a entrada de Cuiabano - NOTA: 6,5
DANILO - Mordeu muito e não desistiu de perseguir os meias do time paulista. Participou, também, do primeiro gol, acionando Santi. É só o treinador não inventar que ele sabe jogar. Saiu, no intervalo, com um desconforto para a entrada de Newton - NOTA: 7,0
FREITAS - Conseguiu realizar algumas boas coberturas quando o Botafogo foi atacado e melhorou a parte defensiva. Mas foi inoifensivo na segunda parte - NOTA: 6,0
SAVARINO - Voltou a calibrar o pé e inuagurou o score no Colosso do Subúrbio. Antes, tinha chutado para fora. A movimentação do venezuelano abriu clarões na defesa adversária. Jogou muito com e, sobretudo, sem a bola. Saiu, no segundo tempo, para entrada de Martins - NOTA: 6,5
SANTI - Dominou a bola com qualidade e a carregou no momento certo. Brindou Sava com a assistÃªncia no 1-0 e tomou as decisÃµes corretas. EstÃ¡ voando! Na etapa final, um dos poucos que se salvaram da apatia da equipe. Saiu para a entrada de Mastriani - NOTA: 8,0
MONTORO - Monstrinho. Livrou-se da marcação com estilo, girando com a bola, escondendo a redonda ou soltando a pelota. No ataque, soube apanhar um rebote e colocar para dentro no 3-0. E ainda mostrou fôlego na recomposição. Fino trato! Davide matou o seu futebol quando o trocou de lado. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Jeffinho - NOTA: 8,0
CHRIS - O chamado "voluntarioso". Desarmou na frente e marcou em cima nas saídas do Mirassol. Anotou um gol típico de centroavante, gerou outras ocasiões e provocou o rebote no gol de Montoro. Que Cabral, quando voltar, fique no banco. A Girafa jogou demais em 45 minutos. No segundo tempo, a bola não chegou - NOTA: 7,0
NEWTON - Ajustou melhor a marcação depois daquele pânico na etapa final - NOTA: 6,0
CUIABANO - Não conseguiu concluir suas subidas ao ataque e ainda cedeu generosos espaços na retaguarda - NOTA: 4,5
JEFFINHO - Muita fatiada na bola e pouca objetividade. Não conseguiu colocar fogo no segundo tempo - NOTA: 4,0
MARTINS - Entrou no fim. Fica, portanto, SEM NOTA
MASTRIANI - Entrou no fim. Fica, portanto, SEM NOTA
TÉCNICO: DAVIDE ANCELOTTI - Time soube sair muito bem da pressão alta do Mirassol, sem perder a bola, com transições bemn conectadas. Na etapa final, porém, desarrumou o time, promoveu alterações de seis por meia dúzia e viu o Botafogo ser amassado, sem nenhum poder de reação. O Lucio Flavio que fala italiano - NOTA: ZERO
